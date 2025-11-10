Predicción Dogecoin: precio se estabiliza mientras el sentimiento se hunde

Key Notes

Mientras DOGE aún no ha superado el pico de 0,70$, otros proyectos captan la atención como Maxi Doge ($MAXI), una criptomoneda impulsada por memes que conecta el mundo de alta energía del trading con el espíritu de la cultura del gimnasio.

La mejor memecoin rebotó desde su mínimo intradía de 0,154$ en medio de un descenso del volumen de operaciones superior al 50%.

Sin embargo, tanto los datos on-chain como los de derivados revelan que el sentimiento inversor permanece tibio, con un optimismo menguante entre inversores minoristas y tenedores a largo plazo. En su día la moneda más comentada del mundillo cripto, DOGE sigue cotizando significativamente por debajo de su máximo histórico de 0,70 dólares.

Análisis del precio de Dogecoin: mantener el soporte clave podría desencadenar la recuperación

El gráfico diario de Dogecoin muestra la moneda consolidándose dentro de un amplio canal ascendente tras rechazar la resistencia de rango medio a principios de este mes.

El precio pone ahora a prueba la zona de soporte horizontal entre 0,154 y 0,160 dólares. El RSI marca 32,9, situando a DOGE cerca de territorio de sobreventa, mientras el histograma MACD continúa aplanándose.

Si DOGE sostiene este soporte crítico, podría dirigirse hacia los 0,26$ y eventualmente los 0,48$, alineándose con el límite superior de su canal ascendente.

Una ruptura confirmada por encima de ese nivel podría abrir la puerta al objetivo a largo plazo cercano al dólar. No obstante, un retroceso por debajo de 0,15$ podría invalidar la configuración alcista y empujar a DOGE de vuelta hacia los 0,095$.

¿La calma que precede a la tormenta?

Aunque el sentimiento en el mercado de Dogecoin permanece bajista, la configuración del precio y los indicadores técnicos sugieren que podría estar gestándose un posible rebote.

Históricamente, DOGE tiende a subir cuando los operadores menos lo esperan y, si la moneda meme logra mantener su posición por encima de 0,157$, esto podría ser la calma antes de su próximo movimiento al alza.

Mientras DOGE mira hacia el dólar, la preventa de Maxi Doge recauda 3,9 millones

Representa una mezcla de humor, determinación y motivación para quienes gustan de asumir riesgos audaces, tanto en el ámbito físico como en el financiero.

El objetivo detrás de $MAXI es sencillo: dar a los pequeños operadores una sensación de fortaleza y pertenencia en un mercado habitualmente dominado por grandes inversores.

Actualmente, $MAXI se encuentra en fase de preventa, ofreciendo a los primeros partidarios la oportunidad de entrar antes del lanzamiento público. El proyecto ya ha recaudado unos considerables 3,9 millones de dólares en su fase de preventa en curso.

El token $MAXI tiene una oferta fija para mantener la escasez y los tenedores pueden apostar tokens para obtener recompensas y acceder a grupos comunitarios exclusivos y torneos de trading.

Actualmente, los compradores tempranos pueden acceder hasta un 78% y más de rentabilidad anual en recompensas.

Para comprar el token a 0,0002665$, antes del próximo incremento de precio en 16 horas, visita el sitio web oficial de Maxi Doge y conecta una wallet de criptomonedas.