Previsión del precio de Solana: los DEX de SOL mueven un volumen récord

El precio de Solana ha repuntado por encima de los 190 dólares gracias al aumento de la actividad comercial en exchanges descentralizados y la subida del interés abierto en derivados, señales que apuntan a un renovado impulso alcista.

El precio de Solana repunta un 5% y recupera su capitalización de 100.000 millones de dólares en medio de volúmenes récord en DEX.

Los DEX de futuros perpetuos alojados en Solana procesaron más de 8.000 millones de dólares durante el episodio de liquidaciones, demostrando la solidez del ecosistema.

El interés abierto en SOL aumenta un 6,9% hasta los 10.200 millones, reflejando expectativas crecientes de reentrada alcista.

El precio de Solana (SOL) experimentó un repunte del 3% este domingo 8 de octubre, tocando máximos intradiarios de 190 dólares y recuperando su capitalización de mercado de 100.000 millones de dólares por primera vez desde principios de septiembre. Esta recuperación llega tras una semana marcada por la volatilidad desatada por los nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump sobre China, que provocaron liquidaciones sin precedentes en los mercados cripto globales.

El precio de Solana rebasa los 190 dólares mientras la actividad en DEX alcanza un récord de 8.000 millones

A pesar del retroceso generalizado, el ecosistema descentralizado de Solana mostró una fortaleza excepcional. El sábado, datos de agregadores de noticias especializados en Solana revelaron que los DEX de contratos perpetuos en la red de Solana procesaron más de 8.000 millones de dólares en volumen de negociación durante el desplome del mercado.

📊Report: During last night’s massive liquidation event, @Solana DEXs processed over $8B in trading volume with @orca_so leading at $2.49B. Four Solana DEXs crossed $1B in 24-hour volume. pic.twitter.com/BJlG9Epth7 — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 11, 2025

Destaca que cuatro exchanges basados en Solana superaron los 1.000 millones de dólares en volumen de operaciones en 24 horas, encabezados por Orca (2.490 millones), Meteora (1.700 millones) y Raydium (1.500 millones).

Mientras el mercado cripto en su conjunto registraba salidas de liquidez, el ecosistema DEX de Solana logró retener y reciclar el capital, manteniendo el valor bloqueado dentro de la cadena. El incremento de la intensidad transaccional durante periodos de alta volatilidad suele aumentar las comisiones de los validadores y la actividad de quema de tokens, lo que podría contribuir a la estabilidad del precio de SOL y a su recuperación más rápida en comparación con otros activos de capa 1 rivales este domingo.

El mercado de derivados también refleja optimismo en torno a las perspectivas de recuperación de Solana. Los datos de Coinglass muestran que el interés abierto de Solana se disparó un 6,9% hasta los 10.200 millones de dólares el domingo, aunque los precios solo subieron un 5% hasta los 192 dólares. Esta divergencia sugiere que se están abriendo nuevas posiciones largas a mayor velocidad que la demanda al contado, lo que implica que los operadores apalancados están volviendo a entrar con nuevas posiciones tras las liquidaciones forzosas récord del viernes.

Previsión del precio de Solana: ¿puede SOL mantener el impulso por encima de los 200 dólares?

Los indicadores técnicos de Solana coinciden con la mejora de los datos en cadena y de derivados, sugiriendo que los alcistas están recuperando gradualmente el control. Como puede observarse, el precio de Solana rebotó desde el soporte de la banda inferior de Bollinger en 181,6 dólares, confirmando un renovado interés comprador tras la venta masiva generalizada en el mercado.

El precio de SOL ha recuperado terreno hacia el nivel medio de Bollinger en 213,3 dólares, que ahora actúa como la siguiente zona clave de resistencia. Una ruptura decisiva por encima de esta línea media podría abrir la puerta hacia la banda superior en 244,9 dólares, alineándose con el máximo oscilante de agosto y sirviendo como objetivo fundamental para los alcistas esta semana.

Por su parte, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha subido moderadamente desde niveles de sobreventa cercanos a 41,1 hacia la marca neutral de 49,7, señalando que el impulso bajista se está enfriando. Sin embargo, en el lado negativo, un rechazo desde la resistencia de 213 dólares podría provocar una nueva prueba del soporte en 181 dólares.

