Pronóstico del precio de Bitcoin: ¿puede Saylor frenar la caída?

El precio de Bitcoin se estabilizó cerca de los 109.000 dólares el domingo, mientras los operadores que cerraban posiciones cortas impulsaban el volumen de futuros por encima de la marca de los 81.000 millones de dólares.

El consejero delegado y cofundador de Strategy, Michael Saylor, publicó un mensaje enigmático el domingo 19 de octubre, insinuando una nueva adquisición de BTC. La publicación elogiaba una hipotética próxima compra de Bitcoin, acompañada del seguimiento de las tenencias de la compañía.

Los datos muestran que el valor total de las 640.250 unidades de BTC en poder de Strategy ha descendido hasta los 69.000 millones de dólares desde máximos cercanos a los 73.000 millones cuando el precio alcanzó su récord histórico de 126.270 dólares el pasado 6 de octubre.

El sábado, Saylor también participó en una entrevista con Mark Moss, consejero delegado de Satsuma Technology Plc, una empresa británica especializada en criptomonedas e inteligencia artificial descentralizada.

Durante la conversación, Saylor ofreció detalles técnicos sobre STRC, las acciones preferentes perpetuas de Strategy lanzadas en julio de 2025. Este producto ofrece ahora dividendos mensuales variables del 10,25% respaldados por Bitcoin con una sobrecolateralización de 10 veces, eliminando así la volatilidad a la baja.

Mediante el establecimiento de un collar de precios entre 99 y 101 dólares y el ajuste dinámico de los rendimientos, STRC mantiene la estabilidad cerca del valor nominal, permitiendo a MicroStrategy monetizar activos de tesorería sin necesidad de liquidarlos.

Michael Saylor explains how Strategy is stripping away the volatility of Bitcoin to provide investors with a 10.25% dividend treasury credit instrument, $STRC. pic.twitter.com/bpQliXMLhd — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) October 18, 2025

Los operadores en corto persisten pese a la recuperación del fin de semana

El precio de Bitcoin rebotó un 1,5% el domingo, aunque las ganancias se mantuvieron moderadas justo por debajo de los 109.000 dólares en el momento de redactar esta información. A pesar del renovado optimismo de Saylor, las métricas de derivados muestran que los operadores en corto de BTC se posicionan para más movimientos a la baja, desafiando la recuperación del fin de semana.

Los datos de Coinglass revelan que el volumen de negociación de futuros de Bitcoin se disparó un 22,76% hasta alcanzar los 81.080 millones de dólares, mientras que el interés abierto apenas subió un 0,59% hasta los 69.100 millones. Este considerable aumento del volumen con un interés abierto relativamente estable sugiere que una parte significativa de la actividad comercial proviene del cierre de posiciones existentes en lugar de la creación de otras nuevas.

Sin un repunte sustancial en nuevas posiciones de BTC, la recuperación del fin de semana podría resultar efímera.

