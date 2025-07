Pronóstico del precio de Solana: 3 indicadores alcistas que vigilar

Solana (SOL) cerró en 186,69 dólares el domingo 27 de julio, subiendo un 1% intradía, pero aún quedando por detrás de otras altcoins principales como Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH) y XRP, que ganaron cada una más del 2%. A pesar del rendimiento relativamente inferior de SOL, tres indicadores alcistas on-chain y de mercado podrían desencadenar una reversión alcista de la tendencia en la próxima semana.

En primer lugar, el interés abierto en derivados de Solana se ha mantenido estable en 10.700 millones de dólares durante las últimas 24 horas. El interés abierto mide el número total de contratos pendientes en el mercado de futuros y opciones. Cuando el precio se consolida mientras el interés abierto permanece estable, a menudo refleja un período de indecisión en anticipación de un cambio en la tendencia del mercado.

En el caso de Solana, este estancamiento, especialmente en medio del declive del impulso del precio, sugiere que los operadores apalancados podrían estar posicionándose para una ruptura, siguiendo un retroceso del precio del 10% la semana pasada.

En segundo lugar, el volumen de negociación de Solana ha caído significativamente, disminuyendo un 32% durante el fin de semana según datos de Coinglass. La caída del volumen de derivados durante un período de consolidación del precio a menudo se interpreta como una señal de que la actividad comercial especulativa se está enfriando, mientras que los compradores al contado intervienen para absorber la oferta disponible.

La señal alcista más convincente proviene del rendimiento on-chain de Solana. El 22 de julio, Solana alcanzó un máximo histórico en transacciones diarias, procesando más de 125,9 millones en un solo día y manteniendo un promedio diario de 120 millones de transacciones durante los cinco días siguientes, según datos analíticos de Blockworks.

Según Mert Mumtaz, fundador de la plataforma de infraestructura Helius, este aumento está vinculado a un reciente incremento del 20% en la eficiencia del espacio de bloques, lo que ha impulsado el rendimiento de transacciones de Solana y su escalabilidad general. Mumtaz también confirmó que el ecosistema de desarrolladores de Solana ya está trabajando en otra actualización para duplicar nuevamente esta capacidad, señalando un mayor crecimiento de la red y mitigando los riesgos de interrupciones constantes que a menudo han afectado a Solana durante períodos de pico de actividad del mercado.

with blockspace increasing 20% a few days ago

Solana has already hit an ATH in weekly number of transactions as well as sustained average TPS

oh yeah and we're already working on doubling capacity again pic.twitter.com/3b14WVMCjP

— mert | helius.dev (@0xMert_) July 25, 2025