Pump.fun recauda 600 millones de dólares, esta memecoin podría explotar

El mercado de las memecoins está listo para volver a despegar. La plataforma Pump.fun ha recaudado 600 millones de dólares en solo 12 minutos gracias a la venta pública de sus tokens PUMP.

Esta actuación espectacular anuncia un renovado interés por las memecoins. Y ciertos proyectos, como TOKEN6900, están particularmente bien posicionados para aprovecharlo.

Pump.fun, la plataforma especializada en el lanzamiento de memecoins en Solana, ha dado un golpe maestro. Al poner a la venta el 15% de su stock total de tokens, es decir 150 mil millones de PUMP, al precio de 0,004 dólares la unidad, tenía un objetivo claro: recaudar fondos para «matar a Facebook, TikTok y Twitch… en Solana».

El objetivo se ha cumplido, e incluso superado. Todos los tokens fueron vendidos, generando 600 millones de dólares. Y esta recaudación, que debía durar 72 horas, se cerró en apenas 12 minutos.

the $PUMP public sale has now ended.

we are delighted to reveal that the $PUMP public sale was able to sell out in only 12 minutes.

we would like to thank our entire community for participating!

the $PUMP tokens will now enter the distribution phase 👇🏻 pic.twitter.com/uqhQwRkL4f

— pump.fun (@pumpdotfun) July 12, 2025