Pump.fun registra sus menores ingresos en meses mientras estalla la burbuja de las meme coins

La plataforma de lanzamiento de meme coins de Solana SOL$168,2, Pump.fun, ha registrado una caída en sus ingresos mensuales, a pesar del repunte del mercado de criptomonedas en general.

Los ingresos cayeron a un mínimo de 2025 en julio, generando únicamente 24,96 millones de dólares. Esto corresponde con una caída del 80% respecto a su pico de enero de más de 130 millones de dólares.

Pump.fun ha protagonizado un movimiento que señala una caída pronunciada en el sector de creación de meme coins. Según datos de la plataforma de análisis de Finanzas Descentralizadas (DeFi) DefiLlama, Pump.fun generó 24,96 millones de dólares tras varios meses de interés decreciente.

En enero, esta métrica alcanzó más de 130 millones de dólares, lo que sugiere que los ingresos de julio han bajado un 80%.

Examinando más de cerca, queda claro que los ingresos de Pump.fun han estado en declive constante desde que comenzó 2025. De 130 millones de dólares en enero, descendió a 90 millones en febrero y 37 millones en marzo, según los datos de DefiLlama.

Después subió y se mantuvo en torno a los 40 millones de dólares durante los siguientes tres meses. Hasta ahora, los ingresos mensuales de julio representan el punto más bajo que ha visto la plataforma.

Aunque esto señala una caída en el uso de la plataforma de lanzamiento de meme coins de Solana, cabe destacar que muestra el impulso en gran medida decreciente del sector más amplio de las meme coins.

A principios de este mes, Pump.fun registró un aumento masivo tanto en el volumen de negociación como en la capitalización de mercado.

El 23 de julio, la capitalización de mercado de las meme coins alcanzó un máximo de 85.000 millones de dólares y 17.220 millones de dólares en volumen de negociación de 24 horas.

Desafortunadamente, no pudo sostener este repunte ya que el impulso positivo comenzó a desvanecerse en poco tiempo. El 4 de agosto, la valoración global de las meme coins había caído a 65.000 millones de dólares, equivalente a una caída del 23,5% desde su pico de julio.

Además, el volumen de negociación de 24 horas de Pump.fun había descendido a 5.590 millones de dólares. Esto representa una caída del 67% respecto a su récord del 23 de julio.

El precio de PUMP, la criptomoneda nativa de la plataforma de lanzamiento basada en Solana, estaba cayendo en el momento de redactar este artículo. La moneda perdió otro 20% y se deslizó por debajo de 0,30 dólares. En el momento de escribir, PUMP cotizaba a 0,003021 dólares, correspondiendo con un aumento del 5,7% en las últimas 24 horas.

Mientras tanto, Solana ha experimentado algunas fluctuaciones en la acción del precio durante las últimas semanas. El lunes pasado, el precio de SOL llegó hasta los 182 dólares, y desde este pico, tocó un mínimo de dos semanas. Esta perspectiva fue desencadenada por los datos macroeconómicos estadounidenses decepcionantes, y esto ha hundido los mercados globales.

Actualmente cotiza a 164,75 dólares, más de un 16% de caída respecto a ese pico del lunes. Por otro lado, la red generó unos asombrosos 87 millones de dólares en ingresos de red en julio de 2025, marcando el décimo mes consecutivo en que lideró todas las cadenas de Capa 1 y Capa 2.

Además, el teléfono móvil de Solana, Seeker, ha comenzado sus envíos. Este dispositivo puede ayudar a traer un enfoque renovado al mundo de las meme coins, con Pump.fun preparado para beneficiarse como lo ha hecho antes.

Seekers officially start shipping today! Thank you for your support and belief in Solana Mobile since day one.

We’re sending tens of thousands of devices to 50+ countries around the world, so sit tight as your order makes its way through over the coming weeks. pic.twitter.com/dQtkWi26JB

— Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) August 4, 2025