¿Qué está pasando entre OpenSea y Pudgy Penguins?

Es en este contexto de efervescencia donde un rumor inesperado ha sacudido la esfera Web3. En efecto, parecía que Pudgy Penguins estaría comprando OpenSea. Al final se trataba de un rumor de pasillo lanzado en X, rápidamente desmentido, pero que dice mucho sobre las dinámicas actuales del sector.

Todo comenzó a partir de un viejo tuit de octubre de 2024 firmado por Luca Netz. En su publicación, el fundador de Pudgy Penguins decía querer comprar OpenSea.

Este mensaje, que resurgió justo cuando Pudgy anunciaba nuevos proyectos y OpenSea modificaba sus normas de soporte de tokens, encendió la mecha. Varias cuentas en X hicieron la conexión, hablando de una compra silenciosa en diciembre.

En respuesta, el responsable de seguridad de Pudgy, el usuario de X Beau, cortó por lo sano: «Pudgy Penguins no ha comprado OpenSea… tranquilizaos».

Precisó que este tipo de adquisición no estaba en los planes y que era mejor hablar de las colaboraciones en curso. El equipo prefiere visiblemente avanzar en proyectos concretos antes que alimentar fantasías de fusión.

Pudgy Penguins didn’t buy Opensea… chill.

The scale of things planned for the Penguin is so large that you need not speculate on a single acquisition.

Instead talk about partnering with Lufthansa and NASCAR, and go find the next great brand for us to proliferate with. pic.twitter.com/78ZmUZOyLe

— Beau (@beausecurity) July 26, 2025