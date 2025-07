¿Qué hay detrás de los masivos 2.600 millones de dólares en retiradas de Ethereum?

La red blockchain de Ethereum está experimentando una actividad masiva de unstaking por parte de validadores e inversores a largo plazo, lo que explica en parte la caída del precio de ETH a principios de esta semana. Las solicitudes de unstaking de ETH se han disparado hasta máximos de 18 meses, alcanzando la astronómica cifra de 2.600 millones de dólares. Cathie Wood, consejera delegada de Ark Invest, explica las razones principales tras estas masivas peticiones de retirada.

La cola de salida de validadores de Ethereum ha subido hasta un máximo histórico, con casi 693.000 ETH por valor de 2.600 millones de dólares esperando su retirada. Esto marca la mayor oleada de salidas desde que el mecanismo de staking de la red entró en funcionamiento.

Según datos on-chain, los tiempos de espera para salir se han alargado hasta 12 días, lo que subraya la magnitud del éxodo actual. Por el contrario, la demanda de staking permanece considerablemente más baja, con solo 296.000 ETH en cola para entrar.

El anterior pico en actividad de salidas ocurrió el 5 de enero de 2024, cuando la cola alcanzó aproximadamente 518.000 ETH. Aquel repunte lo provocó Celsius, que inició el unstaking masivo de unos 206.000 ETH para cumplir con las obligaciones hacia sus acreedores.

En medio de estas enormes solicitudes de unstaking, el precio de ETH experimentó una corrección hasta los 3.550 dólares a principios de semana. No obstante, se ha recuperado desde entonces y cotiza al alza gracias a las fuertes entradas en los ETF al contado de Ether. Al cierre de esta edición, el precio de ETH cotiza un 3% más alto en 3.761 dólares, con su capitalización de mercado superando los 454.000 millones de dólares.

