Recaudación de fondos de Bitcoin.com para la familia de Charlie Kirk tras el ataque mortal

El influyente conservador Charlie Kirk fue mortalmente tiroteado en un acto público en Utah a principios de esta semana.

Bitcoin.com ha lanzado una recaudación de fondos para proporcionar apoyo económico a su familia.

Kirk defendía firmemente Bitcoin, considerándolo una herramienta para la libertad individual y una protección contra la inflación.

Tras la trágica muerte del activista conservador Charlie Kirk, la plataforma cripto Bitcoin.com ha anunciado una recaudación de fondos para apoyar a su familia. Kirk fue mortalmente tiroteado mientras pronunciaba un discurso en un evento de la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.

El asesinato del influyente de 31 años ha conmocionado el panorama político. Como consecuencia, se está ofreciendo a la comunidad cripto una vía para proporcionar apoyo directo e inmediato a su familia mediante donaciones en activos digitales.

La comunidad cripto ofrece su apoyo

La recaudación de fondos pretende aprovechar las criptomonedas para asistir económicamente a la familia de Kirk. Según el anuncio, se están aceptando contribuciones en diversas monedas digitales principales para garantizar una amplia accesibilidad a los donantes, destinándose el 100% de los ingresos a la familia.

Entre los activos aceptados se incluyen Bitcoin (BTC) a 116.012 dólares, Ethereum (ETH) a 4.617 dólares, XRP a 3,03 dólares y Dogecoin (DOGE) a 0,27 dólares.

Las criptomonedas permiten transacciones directas, transparentes y sin fronteras, evitando las demoras habituales de los sistemas financieros tradicionales. Otros usuarios de criptomonedas están expresando su duelo a su manera creando memecoins basadas en Charlie. Potencialmente están tratando de capitalizar este terrible suceso.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk era un defensor vocal e influyente de Bitcoin. Se describía a sí mismo como un «activista cripto» y a menudo presentaba los activos digitales como una herramienta para la libertad individual y un control del poder gubernamental.

Kirk argumentaba que la oferta fija de Bitcoin de 21 millones de monedas le otorgaba mayor «integridad» que el dólar estadounidense, que podía devaluarse por la inflación. Frecuentemente promovía Bitcoin ante su joven audiencia como una «protección generacional contra la inflación y la regulación».

También respaldaba firmemente la propuesta de la administración Trump de crear una «reserva estratégica nacional de Bitcoin». Kirk utilizó su importante plataforma mediática para abogar por políticas favorables a las criptomonedas. Esta recaudación de fondos representa una forma para que la comunidad cripto que él defendía pueda apoyar a su familia.

Las recaudaciones de fondos en honor a Kirk y de apoyo a su familia han recaudado más de 6 millones de dólares hasta el domingo.

Los lectores pueden participar a través de la página oficial de recaudación de fondos.