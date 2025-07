Repunte de las memecoins: Dogecoin (DOGE) lidera el pelotón, Gigachad sube un 22%

Dogecoin DOGE $0,23 vuelve a liderar el repunte de las memecoins, subiendo otro 11% hasta los 0,2389 dólares, con un volumen de negociación diario que aumenta un 64% hasta superar los 5.740 millones de dólares.

Gigachad, que ha estado recientemente en el punto de mira, también se ha sumado a la fiesta con una subida del 22% en las últimas 24 horas.

Dogecoin, la moneda meme más grande por capitalización de mercado, vuelve a mostrar un fuerte impulso con una ganancia del 11% hoy, alcanzando los 0,24 dólares. El volumen de negociación diario ha aumentado hasta los 5.750 millones de dólares, reflejando el optimismo alcista entre los operadores.

DOGE ya ha subido más del 20% durante la semana pasada en medio de un repunte sostenido. Los datos de Coinglass muestran que el interés abierto de futuros de DOGE ha aumentado un 26% hasta más de 4.020 millones de dólares.

El popular analista de criptomonedas Trader Tardigrade señala que el precio de Dogecoin está formando la configuración para un gran repunte parabólico próximo.

Según el analista cripto Trader Tardigrade, Dogecoin ha impreso su tercera vela envolvente alcista en el gráfico mensual. Esto suele ir seguido de una subida masiva en las próximas semanas.

Tardigrade destacó que las apariciones anteriores de esta formación precedieron a fuertes movimientos alcistas para DOGE. Esta ruptura podría desencadenar un repunte más amplio del sector de monedas meme.

Mientras tanto, la empresa minera con sede en Singapur Bit Origin Ltd (NASDAQ: BTOG) ha recaudado 500 millones de dólares para establecer una tesorería dedicada a Dogecoin. La compañía declaró que la financiación forma parte de una «estrategia multifase de monetización de DOGE» más amplia destinada a reforzar la actividad de red a largo plazo y respaldar una perspectiva alcista para el futuro de Dogecoin.

#Dogecoin has formed the third Bullish Engulfing Candle pattern on the monthly chart 🔥

See what happened when this pattern appeared for the third time in history.$Doge/M1 pic.twitter.com/O3Aae4Xqp9

— Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) July 18, 2025