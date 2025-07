Robert Kiyosaki comprará más Bitcoin antes de alcanzar el millón de dólares

De cara al futuro, tiene intención de comprar más BTC al precio actual de más de 107.000 dólares, con la esperanza de que alcance el millón pronto.

El autor Robert Kiyosaki, conocido por su libro «Padre Rico, Padre Pobre», compartió hoy en X sus reflexiones sinceras sobre la evolución del precio de Bitcoin a lo largo de los años. Reconoció que se subió al carro de Bitcoin bastante tarde, ya que compró por primera vez cuando costaba 6.000 dólares por moneda.

Kiyosaki reconoció recientemente que su primera compra de Bitcoin fue tardía, en un momento en que la moneda había subido hasta los 6.000 dólares. Cabe recordar que Bitcoin llegó a cotizar a 0,1 dólares en sus inicios. A 6.000 dólares, el empresario en serie creía que la criptomoneda estrella era bastante cara.

Ahora, mirando hacia atrás, siente que podría haber comprado más. Sin embargo, tiene la misma sensación respecto al oro y la plata. Bitcoin ha crecido más de un 1000% desde entonces hasta ahora. Según los datos de CoinMarketCap, la mayor criptomoneda por capitalización de mercado cotiza a 107.662,16 dólares, tras subir un 0,26% en las últimas 24 horas.

WHAT IS EXPENSIVE?

I was late into Bitcoin. I waited too long….which may have been a good thing. I waited because I did not understand today’s modern money.

So I bought my first Bitcoin at $6000 a coin. It was expensive.

Today I wish I had bought more at $6000.

Today…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 30, 2025