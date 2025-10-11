Se destruyen 9.782.588 tokens de Shiba Inu mientras la tasa de quema se dispara un 13.120%

Key Notes

Shiba Inu registró la desaparición de un total de 9.778.166 tokens de su ecosistema tras un aumento del 13.120% en la tasa de quema.

Se han quemado un total de 410.752.462.168.861 tokens del suministro inicial.

El precio de SHIB cayó un 0,12% en las últimas 24 horas.

El ecosistema de Shiba Inu SHIB ha experimentado un incremento del 13.120% en la tasa de quema de tokens durante las últimas 24 horas. Este repunte provocó la incineración de 9.778.166 tokens. Se espera que esta reducción en el suministro de SHIB desencadene un repunte en su cotización.

El precio de SHIB no acompaña al aumento de la tasa de quema

La tasa de quema de Shiba Inu aumentó más de un 13.120% en apenas 24 horas, lo que resultó en la destrucción permanente de aproximadamente 9,7 millones de SHIB. Hasta el momento, se han quemado un total de 410.752.462.168.861 tokens del suministro total, según los datos de Shibburn. Esto deja al ecosistema con 584.750.925.225.463 tokens en circulación.

Cuando se produce un repunte repentino en la tasa de quema, la expectativa habitual es que el precio de SHIB se dispare como consecuencia del shock de oferta. Esto responde al principio según el cual la presencia de una oferta decreciente, combinada con una demanda estable o creciente, suele impulsar al alza el valor de un activo. Según los datos de CoinMarketCap, Shiba Inu cotiza actualmente a 0,00001197 dólares.

Ha registrado un descenso del 0,12% en las últimas 24 horas, lo que refleja su incapacidad para acompañar el reciente repunte de la tasa de quema. El estancamiento del precio de SHIB viene siendo evidente desde hace tiempo, incluso después de que Shibarium, su red de capa 2, confirmara sus planes para reembolsar a las víctimas afectadas por un exploit de 4 millones de dólares. El equipo de desarrollo también está trabajando en el reinicio del puente con Ethereum.

Por otro lado, su volumen de negociación de 24 horas resulta prometedor, con un aumento del 0,66% y un valor de 179,45 millones de dólares. La capitalización de mercado de SHIB se sitúa en 7.050 millones de dólares, lo que también indica un descenso respecto a su nivel anterior.

Obtener beneficios con Maxi DOGE

Además de SHIB, Maxi Doge (MAXI) es otro activo digital que está acaparando la atención. Con una preventa de proyecto en curso, este proyecto ha logrado recaudar 2.887.128,03 dólares. Esto indica que los inversores perciben su potencial a largo plazo y están dispuestos a destinar sus fondos.

Con este impulso positivo, ya se sitúa entre las mejores preventas de criptomonedas de 2025.

Estadísticas actuales de la preventa:

Precio actual: 0,0002615 dólares

Cantidad recaudada hasta ahora: 2,63 millones de dólares

Símbolo: MAXI

Guía: comprar Maxi

El sitio web oficial de la preventa indica que el precio del token se ajustará en menos de 2 días. Las compras se pueden completar mediante tarjetas de crédito o débito, así como con criptomonedas.