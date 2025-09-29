¿Se repetirá el patrón de desplome de las acciones de MSTR? Schiff aconseja a Saylor

Key Notes

La prima del valor neto de los activos (NAV) de las acciones de MSTR se ha comprimido de 2x en enero a 1,44x, reflejando el cansancio de los inversores.

Peter Schiff argumentó que MicroStrategy estaría en una posición más sólida con oro en lugar de Bitcoin debido a las preocupaciones de liquidez.

Michael Saylor señaló que continuará acumulando BTC a pesar de la volatilidad.

Desde que alcanzó máximos de 442 dólares en julio de este año, las acciones de MicroStrategy (MSTR) han estado moviéndose lateralmente, perdiendo todas las ganancias de 2025, según el precio de cierre de 309 dólares del viernes 26 de septiembre.

Los analistas del mercado observan que las acciones de MSTR están repitiendo el patrón fractal de 2021-2023, que desencadenó un desplome del 50% tras perder el soporte. Peter Schiff señaló que Michael Saylor habría estado mejor posicionado con oro en lugar de Bitcoin.

¿Las acciones de MSTR apuntan hacia otra caída del 50%?

Mientras el rendimiento de las acciones de MSTR se deteriora en medio de un movimiento lateral prolongado, los analistas del mercado están evaluando el potencial de otra caída del 50%. El analista de criptomonedas Ali Martínez observó que las acciones de MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) están reflejando su patrón de precios de 2021-2023. Según Martínez, el nivel de 257 dólares constituye un soporte crucial. Una ruptura por debajo de este umbral podría abrir el camino hacia una caída hasta los 120 dólares.

Las acciones de MSTR captan la atención institucional al cotizar con una prima superior al valor de sus tenencias de Bitcoin. Sin embargo, en 2025, esta prima ha descendido significativamente, ya que el valor neto de los activos (NAV) de la compañía se ha comprimido de 2x en enero a 1,44x en la actualidad. A pesar de esto, MSTR ha continuado atrayendo a jugadores institucionales, como demuestra el hecho de que el Royal Bank of Canada aumentase su participación en MSTR un 16% el trimestre pasado.

Los analistas sugieren que la caída refleja el cansancio de los inversores ante las compras más lentas de Bitcoin. Con la prima reduciéndose, mantener acciones de MSTR no ofrece ninguna ventaja especial a los inversores en comparación con mantener Bitcoin directamente. Esta tendencia plantea interrogantes sobre el atractivo de las acciones de MicroStrategy frente a la exposición directa al BTC.

A día de hoy, la empresa de Michael Saylor mantiene una reserva masiva de 640.000 BTC valorada en unos 70.000 millones de dólares según el precio actual del Bitcoin. Algunos inversores temen que si el precio del BTC se desploma aún más, las acciones de MSTR podrían verse bajo una presión considerable, desencadenando ventas forzosas y un importante desenrollamiento.

Peter Schiff le dice a Michael Saylor: mejor con oro que con Bitcoin

El defensor del oro Peter Schiff argumentó que la estrategia centrada en Bitcoin de MicroStrategy la deja vulnerable en comparación con una inversión en oro. Schiff señaló que la compañía muestra actualmente una ganancia en papel de aproximadamente el 47% sobre sus compras de Bitcoin de 47.300 millones de dólares. No obstante, si Saylor hubiera elegido oro sobre Bitcoin, la ganancia habría sido del 30%.

Pero según Schiff, la diferencia clave reside en la liquidez. Argumentó que MicroStrategy podría liquidar 61.500 millones de dólares en oro sin perturbar el mercado. Por el contrario, vender 70.000 millones de dólares en BTC podría hundir el precio del Bitcoin y desencadenar liquidaciones masivas. A pesar de las críticas recientes, Michael Saylor permanece comprometido con añadir más bitcoins a la tesorería de su empresa. En su tuit reciente del domingo 28 de septiembre, Saylor insinuó futuras compras.

