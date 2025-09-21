Shiba Inu en modo de rescate mientras la tasa de quema se dispara un 1.431%

Key Notes

Shibburn informó que la tasa de quema de SHIB aumentó un 1.431,39% en 24 horas.

Se quemaron 1.070.011 SHIB en las últimas 24 horas.

El precio de SHIB, el volumen de operaciones y otras métricas clave aún no han estado a la altura del aumento en la tasa de quema.

Los datos de Shibburn, el sitio web dedicado exclusivamente a rastrear la quema de la criptomoneda canina Shiba Inu SHIB ($0,000013), muestran que la tasa de quema ha alcanzado el 1.431%.

Esta acción, que reduce la oferta circulante de la moneda meme, se espera que desencadene un salto en el precio. En este momento, no se ha registrado ningún impulso positivo de tal magnitud para Shiba Inu.

El precio de SHIB aún no capitaliza el aumento de quemas

Según Shibburn, el aumento del 1.431,39% en la tasa de quema llevó a la destrucción de 1.070.011 SHIB en las últimas 24 horas. Quemas tan masivas a menudo contribuyen a ejercer presión alcista sobre el precio de la moneda meme.

Esto sigue el principio que dice que una reducción en la oferta, acompañada de una demanda estable o creciente, generalmente impulsa el valor de un activo hacia arriba.

SHIB cotiza actualmente a 0,00001301 dólares, con una caída del 2,39% en las últimas 24 horas. Su volumen de operaciones de 24 horas está un 20,09% por debajo de los 221,93 millones de dólares, sugiriendo una disminución en el compromiso de los traders. En la misma línea, la capitalización de mercado de SHIB se sitúa en 7.670 millones de dólares.

Estas métricas clave aún no han capitalizado la reciente actividad de quema en el ecosistema. Los expertos del mercado opinan que los próximos objetivos alcistas podrían extenderse hacia 0,0000150 y 0,0000200 dólares.

Sin embargo, esto depende de si SHIB puede cerrar decisivamente por encima de la línea de resistencia superior cerca de 0,0000130 dólares.

Shiba Inu tiene una oferta máxima de 999.982.338.526.316. Hasta ahora, un total de 410.752.293.878.954 SHIB ha sido quemado de la oferta inicial del token. Esto deja a la moneda meme con solo aproximadamente 584.711.919.016.228 en circulación.

