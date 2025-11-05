Snorter Bot se lanza el 10 de noviembre con SNORT al alza

El mercado de bots de trading para Telegram está a punto de recibir un nuevo competidor. Snorter Bot (SNORT) iniciará operaciones el próximo 10 de noviembre, posicionándose como alternativa directa a plataformas consolidadas como Trojan, BONKbot y Banana Gun.

La noticia ha provocado que el precio de SNORT se disparase un 59%, alcanzando los 0,04417 dólares. Los analistas prevén que esta tendencia alcista continúe a medida que se acerque la fecha de lanzamiento.

Comisiones reducidas y velocidad en Solana

La propuesta de Snorter Bot destaca por sus comisiones del 0,85%, las más bajas del sector según sus desarrolladores. La plataforma aprovecha las características técnicas de la blockchain Solana, conocida por su rapidez en el procesamiento de transacciones y sus tiempos de finalización inferiores al segundo.

El conjunto de herramientas incluye funcionalidades que ya se han convertido en estándares del sector: detección automática de esquemas fraudulentos, órdenes límite, protección contra MEV (valor extraíble por mineros), configuración de deslizamiento y sistemas de seguridad frente a operaciones anticipadas. También incorpora capacidades de trading automático y copias de estrategias de otros usuarios.

Entre el 70% y el 80% del volumen total de operaciones con criptomonedas se ejecuta mediante bots, según estimaciones del sector. Lo que antes era territorio exclusivo de grandes instituciones financieras ahora está al alcance del inversor particular gracias a plataformas como estas.

La ventaja de operar desde Telegram

Los bots integrados en Telegram han ganado popularidad por su accesibilidad. El usuario simplemente abre la conversación con el bot y sigue las indicaciones que aparecen en pantalla. Botones como ‘snipe’ o ‘copy trade’ guían el proceso de configuración de estrategias y ejecución de operaciones.

Snorter Bot promete facilitar aún más la identificación de carteras rentables para copiar sus movimientos. Esta característica podría marcar la diferencia, especialmente considerando las oportunidades que ofrecen las memcoins en Solana, donde algunos traders han conseguido beneficios significativos en cuestión de horas.

Actualmente, muchos operadores recurren a servicios como birdeye.so para analizar datos de trading en Solana. Su tabla de traders rentables se ha convertido en referencia para quienes operan a tiempo completo, aunque el acceso completo requiere suscripción de pago. Otra opción es dEdge en Telegram, que clasifica carteras según rentabilidad y porcentaje de aciertos, aunque siempre con la advertencia de verificar la información por cuenta propia.

Expansión hacia otras blockchains

Aunque Snorter Bot nace como plataforma nativa de Solana, los planes de desarrollo contemplan su extensión a otras redes. Ya existe un puente operativo con Ethereum, y la hoja de ruta menciona compatibilidad con cadenas EVM adicionales.

El equipo de desarrollo ha confirmado que la plataforma ha superado las auditorías de seguridad pertinentes y está optimizada para gestionar un volumen considerable de operaciones. La última actualización técnica publicada en redes sociales apunta a que todo está listo para el debut del 10 de noviembre.

Además del lanzamiento inmediato, el proyecto contempla establecer asociaciones con protocolos DeFi, implementar sistemas de gobernanza comunitaria y ofrecer una API para desarrolladores.

Los poseedores de tokens SNORT tendrán participación directa en los ingresos generados por la plataforma, un modelo que podría atraer inversores si el volumen de operaciones alcanza cifras significativas en los próximos meses.