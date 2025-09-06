SOL Strategies obtiene la aprobación del Nasdaq para cotizar bajo el símbolo STKE el 9 de septiembre

Key Notes

La empresa posee más de 420.000 tokens SOL valorados en 61,32 millones de dólares y opera nodos validadores que generan recompensas por staking.

SOL Strategies experimentó un crecimiento del 1.775% en doce meses mientras aseguraba financiación convertible de 500 millones de dólares, con planes de captar 1.000 millones de dólares canadienses.

Las operaciones comenzarán el 9 de septiembre en el Nasdaq Global Select Market, manteniendo su cotización en la CSE y cesando las operaciones OTC.

SOL Strategies Inc., anteriormente conocida como Cypherpunk Holdings Inc., ha conseguido la autorización del Nasdaq para cotizar sus acciones ordinarias en el Global Select Market bajo el símbolo «STKE», con inicio de operaciones previsto para el 9 de septiembre de 2025.

La compañía torontense mantendrá su actual cotización en la Bolsa de Valores Canadiense bajo el símbolo «HODL», mientras discontinuará las operaciones en el mercado extrabursátil (OTC), donde anteriormente cotizaba bajo «CYFRF» en el OTCQB. Los accionistas actuales del OTCQB no necesitan realizar ninguna gestión, ya que sus títulos se convertirán automáticamente a la cotización del Nasdaq.

Más sobre acciones de criptomonedas

SOL Strategies se convierte en la primera empresa de tesorería Solana en llegar al Nasdaq

SOL Strategies se ha posicionado como una puerta de acceso cotizada públicamente al ecosistema blockchain de Solana, centrándose en operaciones de validación y tenencias estratégicas de tokens SOL. Actualmente, la empresa posee más de 420.000 tokens SOL valorados en aproximadamente 61,32 millones de dólares según su presentación de junio.

La directora ejecutiva Leah Wald subrayó la importancia de este logro en el comunicado de prensa, declarando que unirse al Nasdaq «nos alinea con las empresas tecnológicas más innovadoras del mundo y nos sitúa para atraer a los inversores institucionales que reconocen el potencial transformador de la infraestructura de Solana».

La cotización representa una validación para todo el ecosistema Solana, puesto que SOL Strategies se convierte en la primera empresa de tesorería centrada en Solana que alcanza el estatus del Nasdaq.

La compañía opera mediante un enfoque de tres vertientes: adquisición directa de tokens SOL, operaciones de nodos validadores para recompensas de staking, e inversiones estratégicas dentro del ecosistema Solana. SOL Strategies gestiona nodos validadores que verifican transacciones y producen nuevos bloques, obteniendo recompensas en tokens SOL adicionales según el rendimiento. Pese a generar más de 2,5 millones de dólares en ingresos por staking durante el segundo trimestre de 2025, la empresa continúa operando con pérdidas debido a los elevados costes operacionales.

No obstante, SOL Strategies ha asegurado una capacidad de financiación considerable, incluyendo una facilidad de pagarés convertibles de 500 millones de dólares, y planea recaudar hasta 1.000 millones de dólares canadienses mediante un prospecto marco preliminar.

Las acciones se disparan un 1.775% mientras las criptoempresas se lanzan a las bolsas estadounidenses

Las acciones de SOL Strategies han mostrado un rendimiento excepcional, ganando más del 1.775% en los últimos doce meses en la CSE, razón por la cual fue seleccionada como una de las mejores acciones cripto de 2025. Se espera que la transición de la empresa al Nasdaq mejore la liquidez y proporcione acceso a mercados de capitales más profundos para continuar escalando las operaciones de validación.

Este movimiento forma parte de una tendencia más amplia entre las empresas de criptomonedas que buscan cotizar en bolsas estadounidenses. Firmas similares como Circle, eToro y Galaxy Digital han completado recientemente transiciones exitosas a las principales bolsas estadounidenses.

Aprende sobre otras penny stocks