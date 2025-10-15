SOL Strategies y Solmate compran Solana por valor de 135 millones de dólares durante el desplome del mercado con un 15% de descuento

Key Notes

SOL Strategies ha adquirido 88.433 tokens a un precio medio de 193,93 dólares, elevando sus tenencias totales a 435.064 SOL con un valor de 85,9 millones de dólares.

Solmate Infrastructure ha comprado SOL por valor de 50 millones de dólares mediante un acuerdo estratégico que otorga a la Fundación derechos de nominación para el consejo de administración.

Ark Invest de Cathie Wood posee ahora una participación del 11,5% en Solmate tras participar en una ronda de financiación PIPE con sobresuscripción.

Las gestoras de tesorería especializadas en Solana, SOL Strategies y Solmate, anunciaron el 14 de octubre nuevas compras, aprovechando la reciente caída del mercado para ampliar sus carteras a precios rebajados.

SOL Strategies anuncia la compra de 88.433 SOL con fondos de su oferta LIFE

SOL Strategies Inc confirmó la adquisición de 88.433 tokens SOL procedentes de su reciente oferta LIFE de 30 millones de dólares canadienses, a un precio medio de 193,93 dólares por SOL.

Según la actualización oficial en X, la operación incluyó aproximadamente 79.000 tokens SOL bloqueados adquiridos de la Fundación Solana con un descuento del 15%, junto con compras al contado en el mercado abierto.

Capital deployed. ~88K SOL acquired at USD$193.93 average price ✅Locked SOL at 15% discount

✅Locked SOL is staked immediately

✅Generating rewards from day one DAT++ in action. Details: https://t.co/fsJWPSxs3X pic.twitter.com/ByNnoFl9gf — SOL Strategies (@solstrategies_) October 14, 2025

Los tokens bloqueados se desbloquearán completamente transcurridos doce meses y quedan inmediatamente apostados en los validadores de la empresa.

«Este despliegue estratégico de capital procedente de nuestra oferta LIFE demuestra nuestro compromiso con la expansión de nuestra tesorería de Solana a valoraciones atractivas. Adquirir SOL bloqueado con un 15% de descuento mientras generamos inmediatamente recompensas de staking a través de nuestra infraestructura de validadores ejemplifica nuestra estrategia DAT++ en acción», declaró Michael Hubbard, consejero delegado interino de SOL Strategies.

Las tenencias totales de SOL de la empresa con sede en Toronto ascienden ahora a 435.064 SOL, con un valor aproximado de 85,9 millones de dólares, según datos de The Block.

Cathie Wood toma posiciones en Solmate, inversor en Solana, coincidiendo con una nueva compra de 50 millones de dólares en SOL

Solmate Infrastructure (NASDAQ: SLMT), con sede en Abu Dabi, también confirmó una compra de SOL por valor de 50 millones de dólares a la Fundación Solana, realizada con un 15% de descuento sobre los precios de mercado durante una de las semanas más volátiles de la historia de las criptomonedas.

Ejecutada en virtud de un acuerdo estratégico entre ambas partes, la compra de SOL con descuento reduce significativamente el precio de entrada de Solmate mientras la empresa lidera la adopción corporativa de Solana en Oriente Medio.

El acuerdo también otorga a la Fundación Solana el derecho a nombrar hasta dos consejeros en el consejo de administración de Solmate.

«Hemos comprado en la caída. Nuestra estrategia centrada en la infraestructura nos mantendrá a la vanguardia de la innovación en el ecosistema Solana, y por delante de meras empresas de tesorería que dependen únicamente de la ingeniería financiera. Nuestra posición estratégica en los Emiratos Árabes Unidos nos sitúa en la capital del capital y en la encrucijada geográfica de las finanzas», afirmó Marco Santori, consejero delegado de Solmate Infrastructure.

Cabe destacar que el anuncio también confirma que Ark Invest de Cathie Wood adquirió una participación del 11,5% en Solmate Infrastructure, según un documento Schedule 13G fechado el 30 de septiembre de 2025.

Ark participó inicialmente en la financiación PIPE con sobresuscripción de Solmate, adquiriendo 6,5 millones de acciones, lo que supuso la primera inversión de un ETF regulado estadounidense en un PIPE de infraestructura cripto. Desde entonces, la firma ha aumentado su posición en casi 780.000 acciones.

Las compras conjuntas de SOL Strategies y Solmate señalan una firme convicción institucional en el potencial de crecimiento a largo plazo de Solana, en medio de una importante prueba de resistencia. Si esta tendencia persiste, podría anclar el sentimiento de los inversores minoristas, animando a los poseedores a mantener sus posiciones durante futuros episodios de volatilidad, mejorando la estabilidad del precio de Solana.