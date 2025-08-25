Solana marca un récord de 10 meses superando el volumen DEX de Ethereum

Key Notes

El precio de Solana rompe la barrera de los 210 dólares el domingo 24 de agosto, alcanzando su nivel más alto desde febrero, mientras otras criptomonedas importantes retrocedieron durante el fin de semana.

Los datos en cadena confirman que Solana ha superado a Ethereum en volúmenes de negociación DEX durante 10 meses consecutivos, sobrepasando los 124.000 millones de dólares en julio.

Los flujos del puente Wormhole revelan una demanda persistente de SOL en transferencias en cadena, subrayando catalizadores internos activos detrás del rally continuo de Solana.

Tras superar la marca de los 210 dólares el viernes por primera vez desde febrero, el precio de Solana continuó avanzando durante el fin de semana. Mientras que los rallies impulsados por factores macroeconómicos se enfriaron en otros lugares, con Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Ripple (XRP) retrocediendo considerablemente, el impulso alcista de Solana persistió. Al momento de esta publicación, el precio de Solana ha marcado un nuevo máximo intradía de 211 dólares, su nivel más alto desde el 12 de febrero.

La actividad en cadena demuestra que el catalizador alcista de Solana se extiende más allá de la especulación sobre recortes de tipos de la Reserva Federal, que desencadenó importantes rallies del mercado el viernes.

Según datos compartidos por el colaborador de la comunidad SolanaFloor, Solana ha superado ahora a Ethereum en volúmenes de transacciones de intercambios descentralizados (DEX) durante 10 meses consecutivos. Solo en julio, Solana procesó 124.000 millones de dólares en operaciones DEX, superando a Ethereum en un 42%.

This week in data by @SolanaFloor: Solana outpaced Ethereum in DEX trading volume for the 10th consecutive month, reaching $124B in July, 42% higher than Ethereum. pic.twitter.com/TT0nb8wrtm — Solana (@solana) August 23, 2025

Los últimos datos del puente Wormhole ilustran además por qué esta tendencia puede mantenerse. Solana representó el 42,71% de todas las transferencias en cadena, superando por poco el 42,53% de Ethereum.

Además, Solana atrajo más de 222 millones de dólares en flujos de entrada mediante puentes, mientras que Ethereum obtuvo solo 183 millones de dólares en flujos de entrada desde Solana durante los últimos 30 días. Esto sugiere que Solana se está convirtiendo en el centro de liquidez más atractivo, atrayendo capital lejos de Ethereum e invadiendo la cuota de mercado de DeFi.

En resumen, la ventaja de Solana en volúmenes DEX, combinada con el aumento de los volúmenes de negociación al contado, señala que la demanda de SOL en transacciones DeFi continúa impulsando los precios incluso cuando el impulso especulativo se enfrió en otros mercados de criptomonedas principales durante el fin de semana.

Pronóstico del precio de Solana: ¿Puede SOL mantenerse por encima de 200 dólares?

La acción del precio de Solana se está consolidando por encima de la zona de 205 dólares tras la ruptura de la semana pasada. El gráfico diario muestra a los compradores defendiendo firmemente este umbral, con la SMA de 20 días en 191 dólares actuando como soporte fiable a corto plazo.

El indicador MACD está tendiendo al alza, con el histograma imprimiendo barras de impulso verde, mientras que las medias móviles permanecen en alineación alcista. Esto valida la ruptura por encima de 200 dólares y sugiere margen para más ganancias si el impulso persiste.

En el lado alcista, el objetivo inmediato se sitúa en 215 dólares, donde podría emerger resistencia de los máximos de marzo. Un movimiento limpio a través de 215 dólares puede abrir la puerta hacia 228 dólares y eventualmente 240 dólares. Para que el impulso alcista se mantenga intacto, Solana debe mantenerse por encima de 200 dólares en marcos temporales de cierre.

Por el contrario, si el precio de SOL cae por debajo de 200 dólares, los vendedores pueden intentar arrastrar SOL de vuelta al soporte de 191 dólares. Una ruptura ahí podría desencadenar un retroceso más profundo hacia la zona de demanda de 179 dólares. Perder ese nivel arriesgaría invalidar la tendencia alcista más amplia y traería 158 dólares de vuelta al foco.

Es probable que la acción del precio de Solana continúe en la trayectoria alcista mientras se mantenga el soporte de 200 dólares. Sin embargo, queda por ver si el débil impulso del mercado limitará la demanda de transacciones DeFi en la próxima semana.

