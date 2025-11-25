Solana podría cambiar para siempre con esta propuesta

Key Notes

Según Mert Mumtaz, cofundador y director ejecutivo de Helius, la propuesta de reducción de inflación de Solana ya está en marcha.

La iniciativa busca acelerar la tasa de desinflación existente en Solana multiplicándola por dos, pasando del -15% al -30%.

Los analistas esperan que el ETF de Solana impulse el crecimiento del precio en medio de la última caída del mercado.

La propuesta SIMD-0411 para reducir la inflación

Mert Mumtaz, cofundador y consejero delegado de Helius, ha anunciado en X que la propuesta de reducción de inflación de Solana (SOL) ya está activa. Mumtaz considera firmemente que esta propuesta, denominada SIMD-0411, tiene capacidad para cambiar de forma permanente las perspectivas de esta cadena de capa 1.

La Fundación Solana ha publicado un documento, la propuesta SIMD-0411, que plantea acelerar al doble la tasa de desinflación actual de Solana (SOL). Esto significa que la tasa de desinflación pasaría del -15% al -30%, acelerando la caída hasta el 1,5% desde el 4,18% actual. Lo más destacable es que se lograría en tres años, en lugar de los aproximadamente seis años previstos, sin realizar ninguna modificación en las recompensas actuales por participación.

Además, esta propuesta podría provocar una reducción del 3,2% en el crecimiento de la oferta total de SOL durante seis años, afectando a unos 22 millones de SOL. Esto equivale a 2.900 millones de dólares al precio actual del criptoactivo. En última instancia, los rendimientos por participación experimentarían un descenso rápido (por ejemplo, del 6,41% actual al 2,42% en el tercer año con una participación del 66%), pero sin recortes abruptos ni dinámicas complejas.

Solana se encuentra claramente al borde de un momento crucial que determinará las perspectivas futuras y el rendimiento de su ecosistema. Sin duda, este movimiento podría contribuir en gran medida a estabilizar la estructura tokenómica de la moneda y, en última instancia, reforzar la confianza de los inversores. Aunque no hay garantía de que la comunidad SOL vaya a respaldar la propuesta SIMD-0411.

El ETF de Solana como catalizador para la recuperación

Mientras tanto, el precio de Solana se ha visto afectado por las condiciones del mercado de criptomonedas en general. Según datos de CoinMarketCap, SOL cotiza actualmente a 125,89 dólares, lo que corresponde a una caída del 33,25% en los últimos 30 días. Esta ha sido la tendencia general con la mayoría de los activos digitales, aunque la capitalización de mercado de la moneda parece estar recuperándose.

Existe la expectativa de que el lanzamiento de ETF al contado de Solana catalice la recuperación del precio de SOL. Hasta ahora, el mercado estadounidense ha visto el lanzamiento de varios ETF de Solana. El 19 de noviembre, 21Shares lanzó su ETF SOL (TSOL) en el CBOE. Bitwise Asset Management fue la primera en lanzar este fondo y desde entonces le han seguido Grayscale, Fidelity y VanEck.

