Solana se acerca a los 145 dólares, pero el foco está en la red

Solana (SOL) ha vuelto a colocarse en el radar del mercado tras superar con fuerza la cota de los 140 dólares, apoyada en un fuerte repunte del volumen de negociación. Sin embargo, el avance del precio contrasta con una pérdida de dinamismo en la actividad de la red, un factor que los analistas consideran clave para evaluar la solidez del movimiento.

Solana rompe los 140 dólares y mira una resistencia clave

El token de Solana superó los 140 dólares el 12 de enero, en una jornada en la que Bitcoin y Ethereum se movieron sin grandes cambios. El mercado observa ahora la zona de los 145 dólares, un nivel que ha frenado el precio en varias ocasiones durante los últimos meses.

En el momento de redactar este artículo, SOL cotiza en torno a los 140,2 dólares, con una subida diaria cercana al 3%. El dato más llamativo es el volumen: la negociación en 24 horas se disparó un 220%, según CoinMarketCap, señal de un renovado interés especulativo.

La actividad de la red pierde impulso

Pese al rebote en el precio, los indicadores on-chain dibujan un escenario más débil. Datos de Santiment muestran que la creación semanal de nuevas carteras en la red de Solana alcanzó un máximo cercano a los 30,2 millones en noviembre de 2024, pero desde entonces ha caído con fuerza hasta situarse alrededor de los 7,3 millones.

La fotografía en el ámbito de las finanzas descentralizadas tampoco es especialmente alentadora. Según DeFiLlama, el valor total bloqueado (TVL) en Solana se sitúa en 9.060 millones de dólares, aproximadamente un 30% por debajo del máximo de 12.900 millones registrado antes del desplome del mercado en octubre.

Este enfriamiento sugiere una desaceleración notable del crecimiento de usuarios respecto a fases anteriores de expansión. En ciclos pasados, los grandes rallies de SOL estuvieron respaldados por un aumento claro de la actividad y de los flujos de capital hacia el ecosistema. La actual desconexión entre precio y uso de la red podría traducirse, según varios analistas, en un nuevo rechazo en la zona de los 145 dólares si no se produce una recuperación de la actividad.

Mejora técnica, pero con riesgos a corto plazo

Desde el punto de vista técnico, el panorama ha mejorado. El analista conocido como Altcoin Sherpa destaca que las medias móviles exponenciales en gráficos de cuatro horas muestran su estructura más sólida desde septiembre de 2025. El precio se mantiene por encima de las EMA de 25, 50 y 100 periodos, mientras que la EMA de 200, situada cerca de los 133 dólares, actúa como soporte ascendente.

Este patrón sugiere que el mercado está aprovechando las correcciones para comprar. No obstante, la presión vendedora en torno a los 145 dólares se ha mantenido firme desde finales de 2025. Si el precio no logra cerrar con claridad por encima de ese nivel, no se descarta una corrección hacia la franja de 130–135 dólares.

Por el contrario, un cierre con volumen elevado por encima de los 145 dólares reforzaría el escenario alcista y abriría la puerta a objetivos más ambiciosos, en el entorno de los 165–180 dólares.

Los ETF de Solana mantienen el respaldo institucional

Más allá de la volatilidad del precio, los ETF vinculados a Solana siguen mostrando fortaleza. Desde su lanzamiento a finales de octubre de 2025, estos productos solo han registrado salidas de capital en tres ocasiones. Las entradas netas acumuladas superan ya los 816 millones de dólares, una señal de que el interés institucional se mantiene estable pese a las dudas sobre la actividad de la red.

