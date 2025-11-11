Solana supera a sus rivales con volúmenes DEX de 5.000 millones

Key Notes

Los volúmenes DEX de Solana alcanzaron los 5.110 millones de dólares, superando a Ethereum y BNB Chain en las rotaciones DeFi del fin de semana.

Más de 2,9 millones de SOL, valorados en 475 millones de dólares, se han puesto en staking desde el viernes, reduciendo la oferta activa.

Los indicadores técnicos clave señalan resistencia cerca de los 180 dólares a pesar de la intensa actividad de la red.

El precio de Solana registró ganancias del 5% el domingo 9 de noviembre, mientras las intensas rotaciones en cadena entre usuarios de protocolos DeFi impulsaron el token por encima del nivel de 165 dólares por primera vez en cinco días. Sin embargo, los principales indicadores técnicos ahora plantean señales de alerta temprana de una posible reversión a corto plazo cuando SOL se aproxima a la resistencia clave cerca de la media móvil de 20 días.

El precio de Solana cerró por encima de los 165 dólares el domingo, después de consolidarse por debajo de este nivel desde el 5 de noviembre. Su comportamiento se alineó con la recuperación general del mercado que vio a la mayoría de las criptomonedas del top 10 registrar ganancias modestas durante el fin de semana. Bitcoin subió un 3% para recuperar los 104.000 dólares, mientras que Ethereum avanzó un 6% para cotizar cerca de los 3.900 dólares.

Solana top #1 in DEX Volume (last 24h) pic.twitter.com/TCf62gARzM — Solana Sensei (@SolanaSensei) November 9, 2025

Más allá de la acción del precio, los inversores demostraron preferencia por Solana en la actividad DeFi. Citando datos de Defillama el domingo, un colaborador de la comunidad, que publica como Solanasensie, destacó en X que los intercambios descentralizados de Solana registraron 5.110 millones de dólares en volúmenes diarios, superando los 3.800 millones de dólares de Ethereum y los 2.950 millones de dólares de BNB Chain.

El staking total de Solana aumentó en 2,9 millones de SOL

Los picos en métricas como los volúmenes DEX durante fases de incertidumbre del mercado reflejan una intención de rotar capital dentro de los protocolos DeFi nativos de Solana, potencialmente mitigando las caídas del mercado con rendimiento pasivo en lugar de salir o mantener stablecoins.

Esto ayuda a mantener el capital dentro del ecosistema, como lo confirman los datos recientes de staking de Solana. Entre el viernes y el domingo, el total de SOL en staking aumentó de 414,5 millones a 417,4 millones, según StakingRewards.

El aumento de 2,9 millones de SOL en staking reduce temporalmente la oferta a corto plazo en los exchanges, lo que podría aislar el precio de Solana contra caídas bruscas a corto plazo en la próxima semana.

Los operadores estratégicos estarán atentos a nuevas entradas institucionales o a un catalizador de demanda impulsado por factores macroeconómicos antes de entrar en apuestas grandes por una ruptura convincente del precio de Solana hacia los territorios de 180 a 200 dólares en la semana entrante.

Previsión del precio de Solana: probabilidad de reversión del 62% limita el repunte por debajo de la resistencia de 180 dólares

Solana experimentó un fin de semana positivo, recuperando el nivel de 165 dólares después de cinco días de consolidación. Sin embargo, los indicadores técnicos en el gráfico diario sugieren que, si bien el impulso alcista está creciendo, la recuperación puede enfrentar resistencia antes de atravesar la marca de 180 dólares.

Según el indicador de Probabilidad de Ruptura (Expo), Solana tiene actualmente un 29% de posibilidades de una ruptura alcista hacia los 180 dólares, mientras que la probabilidad a la baja permanece más alta en el 62%, señalando un potencial retroceso temprano hacia la zona de soporte de 150 dólares.

Las Bandas de Bollinger (BB 20 SMA) indican una volatilidad cada vez más ajustada, con la banda media en 180,06 dólares actuando como resistencia inmediata y la banda inferior en 149,58 dólares proporcionando soporte a corto plazo.

Las señales de impulso refuerzan esta perspectiva cautelosa. El RSI (14) se sitúa en 40,36, ligeramente por encima de los territorios de sobreventa, lo que sugiere que Solana todavía se encuentra en una zona frágil donde los vendedores pueden retomar el control. Mientras tanto, el MACD (12, 26) permanece en territorio bajista, imprimiendo barras de histograma negativas con la línea de señal en -9,24 y la línea MACD en -10,92, confirmando que la presión vendedora, aunque reducida, aún no se ha revertido de manera convincente.

Las métricas de rentabilidad también revelan un sesgo moderado hacia la consolidación. La relación de ganancias a pérdidas de 1.307 a 733, equivalente a una rentabilidad del 64,07%, respalda un escenario de rebote a corto plazo, pero advierte que las ganancias pueden ser limitadas hasta que mayores volúmenes al contado respalden la actividad en cadena de Solana.

Si Solana cierra de manera decisiva por encima de 170 dólares con un fuerte volumen diario, el siguiente objetivo se sitúa cerca de los 180 dólares, coincidiendo con el punto medio de Bollinger. Por el contrario, no mantener los 160 dólares podría desencadenar una nueva prueba de los 150 dólares, marcada por la banda inferior de Bollinger.

