Solana supera los 180 dólares mientras los inversores retiran 1400 millones de dólares del staking

Key Notes

Solana se ha revalorizado un 17 % en una semana, superando los 180 dólares por primera vez en agosto de 2025.

Se han retirado 8 millones de SOL por valor de 1400 millones de dólares del staking en cinco días, incrementando la oferta disponible en el mercado a corto plazo.

Los indicadores técnicos de SOLUSD muestran que la próxima resistencia importante se sitúa en los 202 dólares, con el impulso alcista manteniéndose por encima de la media móvil de 20 días.

El precio de Solana logró finalmente superar los 180 dólares el sábado 9 de agosto de 2025, después de varios intentos fallidos desde principios de mes.

Este repunte del 17 % durante la semana pasada ha coincidido con la retirada de 8 millones de SOL del staking, lo que sugiere que los inversores están apostando por operaciones especulativas a corto plazo en medio de un optimismo creciente en los mercados. Según la plataforma de análisis blockchain StakingRewards.com, los depósitos en staking cayeron desde los 408,04 millones de SOL el 4 de agosto hasta los 399,93 millones de SOL en el momento de redactar este artículo.

Al precio actual de 180 dólares, los SOL retirados representan más de 1400 millones de dólares que han vuelto a la oferta activa del mercado. Aunque este aumento de liquidez probablemente ayudó a impulsar SOL por encima de los 180 dólares, también conlleva riesgos potenciales a corto plazo: un exceso de oferta que podría acelerar una corrección pronunciada si el sentimiento alcista actual se debilita.

Previsión del precio de Solana: ¿pueden los alcistas empujar hacia los 202 dólares?

En los últimos tres días, el precio de Solana ha subido un 14 %, añadiendo otro 2 % intradía el 9 de agosto para tocar los 182 dólares, su nivel más alto en agosto de 2025.

Los indicadores técnicos muestran que la vela diaria cerró por encima de la media móvil de 20 días, una configuración que a menudo señala el inicio potencial de una nueva etapa alcista. Si el impulso alcista se mantiene y persiste el apetito por las jugadas a corto plazo, alimentado por las retiradas de 1400 millones de dólares del staking, el precio de SOL podría apuntar a la próxima resistencia importante situada en los 202 dólares, marcada por la banda superior de Bollinger.

Para que esta previsión alcista se confirme, SOL debe registrar múltiples cierres diarios consecutivos por encima de la media móvil de 20 días.

En el lado bajista, si el sentimiento del mercado se debilita, el exceso de oferta reciente podría desencadenar ventas masivas rápidas. En tal escenario, SOL podría retroceder rápidamente hacia los niveles de soporte situados entre 165 y 170 dólares antes de intentar otra ruptura al alza.

