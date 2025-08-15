Solana vs Ethereum: por qué SOL puede dominar el mercado

El duelo entre ETH y SOL se libra en tres frentes: tecnología, adopción y capitalización. En agosto de 2025, Solana ha ganado un 27,2 % en un mes, frente al 40,19 % de ethereum. Pero más allá de los precios, lo que llama la atención es la tendencia: Solana bate récord tras récord en transacciones, mantiene comisiones prácticamente nulas y seduce cada vez a más desarrolladores e inversores.

Velocidad y tecnología: Solana toma la delantera

En cuanto a rendimiento, Solana juega en otra liga. La cadena de bloques puede procesar hasta 65 000 transacciones por segundo (TPS), con potencial para alcanzar 1 millón gracias a Firedancer, su futuro cliente validador. En comparación, ethereum supera con dificultad las 30 TPS sin recurrir a sus soluciones de capa 2.

El resultado: Solana gestiona más de 100 millones de transacciones diarias y cuenta con 500 000 carteras activas al día, frente a un ethereum a menudo ralentizado y más caro.

Su secreto radica en una combinación de prueba de participación (PoS) y prueba de historia (PoH) que valida las transacciones casi instantáneamente. Ethereum se mantiene en un PoS puro y depende de sus capas 2, más complejas y no siempre eficaces para reducir las comisiones. Para el usuario, la diferencia es evidente: unos céntimos en Solana frente a a veces varias decenas de dólares en ethereum.

Un ecosistema en ebullición: Solana brilla en DeFi y NFT

En 2025, el ecosistema Solana está en plena explosión. En DeFi, sus intercambios descentralizados registran 70 000 millones de dólares de volumen en 30 días, superando por primera vez a ethereum. Plataformas como Jupiter, Meteora o Raydium captan miles de millones en valor total bloqueado, y los NFT de Solana ganan popularidad.

Las instituciones siguen la estela: Visa acepta pagos en USDC sobre Solana, Circle ha emitido 6000 millones de dólares adicionales en monedas estables allí (incluyendo 1250 millones en una semana).

Los inversores tradicionales también se suman: VanEck y Bitwise presionan por un ETF de Solana, con un 85 % de posibilidades de ser aprobado antes de finales de 2025.

Los desarrolladores eligen Solana

En 2024, 7625 desarrolladores eligieron Solana, frente a 6456 para ethereum. Y en 2025, la tendencia se acelera gracias a programas como Solana Allstars, que forman e integran nuevos talentos. Resultado: cada vez más aplicaciones descentralizadas que llegan, ya sea en finanzas, videojuegos o redes sociales.

Ethereum, por su parte, permanece sólido pero menos atractivo. Convertirse en validador cuesta hoy 2048 ETH (más de 10 millones de dólares), lo que aleja a los pequeños actores. Si añadimos las elevadas comisiones y la congestión persistente, muchos proyectos se decantan por alternativas más accesibles… como Solana y sus herramientas en Rust, rápidas y eficaces.

Ethereum, el nuevo bitcoin

Pese a actualizaciones como Pectra, que ha mejorado la eficiencia y aumentado el límite de staking, ethereum lucha por resolver sus problemas de escalabilidad y elevadas comisiones. Las capas 2 ayudan, pero al precio de una complejidad adicional que ahuyenta a los usuarios ocasionales.

Al mismo tiempo, ethereum comienza a desempeñar otro papel: el de refugio de valor, igual que bitcoin. Con su larga trayectoria, su ecosistema maduro y su reconocimiento institucional, atrae a inversores en busca de seguridad más que de rentabilidad explosiva.

Cada vez más vemos ethereum utilizado como un activo de conservación a largo plazo, menos para especular y más para proteger capital en un mercado cripto impredecible.

2025: ¿el año del sorpaso? Un problema grave para Solana

La brecha de capitalización se estrecha: solo 260 000 millones de dólares en agosto de 2025. Si Solana alcanzase los 650 dólares, su capitalización rozaría los 300 000 millones, haciendo plausible el adelantamiento a ethereum.

Tres catalizadores podrían acelerar el vuelco:

ETF de Solana aprobado en Estados Unidos.

Adopción masiva de monedas estables y aplicaciones descentralizadas.

Avances tecnológicos como Firedancer y los proyectos DePIN.

Los únicos riesgos: una caída importante de la red o un endurecimiento regulatorio. Este es uno de los pocos, pero serios, puntos débiles de Solana. Mientras bitcoin y ethereum nunca han sufrido una parada total, Solana ya ha experimentado dos caídas. Cada vez, el precio se resintió… y la confianza de los inversores con él.

