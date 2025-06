Al mismo tiempo, el equipo detrás del proyecto ha lanzado dos actualizaciones importantes que tienen a la comunidad expectante: un avance revolucionario en su infraestructura entre cadenas y la confirmación de que la cadena Layer-2 de Solaxy se pondrá en marcha oficialmente poco después de que SOLX comience a cotizar en los principales exchanges.

Olvídate de las promesas de hoja de ruta: Solaxy claramente está entregando resultados. Con su cadena lista para funcionar y la infraestructura principal ya en juego, no solo está liderando la carrera Layer-2 en Solana, sino que la está corriendo sin oposición.

Para respaldar el lanzamiento del token, Solaxy acaba de quemar 35.046.000.000 tokens SOLX valorados en más de 62 millones de dólares al precio actual de preventa, eliminando efectivamente el 25% del suministro total y aumentando la escasez de las altcoins restantes en circulación.

🔥 $62M Worth of $SOLX Burned 🔥

We’ve just burned 35,046,000,000 $SOLX — worth over $62 million — in one of the most aggressive supply reductions in the space.

Check it out: https://t.co/kBxp26OXdh

This move isn’t just symbolic — it’s a major step toward a more sustainable,… pic.twitter.com/VWeo3RIZkv

— SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) June 12, 2025