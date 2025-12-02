Sony lanzará una stablecoin en dólares a principios de 2026

El banco japonés Sony Bank ultima el lanzamiento de una stablecoin vinculada al dólar estadounidense para principios de 2026, con la intención de integrarla en sus plataformas de videojuegos, streaming y anime.

Puntos clave

La estrategia de Sony para introducir una stablecoin en dólares busca facilitar pagos digitales de bajo coste y reducir la dependencia de las tarjetas de crédito tradicionales. El banco ha solicitado ya una licencia bancaria en Estados Unidos y se ha asociado con Bastion para cumplir con los requisitos regulatorios. No obstante, varias asociaciones bancarias estadounidenses han expresado reservas sobre la protección al consumidor y el marco normativo de esta iniciativa.

Sony Bank avanza en su stablecoin vinculada al dólar

El diario económico japonés Nikkei ha revelado los planes de Sony Bank para emitir una stablecoin anclada al dólar antes de que finalice el primer trimestre de 2026. Se trata de una de las primeras incursiones directas de una empresa nipona en el mercado estadounidense de stablecoins, enmarcada en la apuesta más amplia del Grupo Sony por modernizar los sistemas de pago digital en su ecosistema de entretenimiento global.

El conglomerado japonés prevé incorporar esta stablecoin en sus plataformas de videojuegos, contenidos en streaming y distribución de anime. De esta forma, los usuarios podrán abonar suscripciones, compras dentro de los juegos y contenido digital sin recurrir a tarjetas de crédito convencionales.

Además, esta solución agilizará las transacciones transfronterizas y recortará las comisiones que actualmente se pagan a las redes de tarjetas. Dado que más del 30% de los ingresos globales de Sony proceden de Estados Unidos, el mercado norteamericano será fundamental para la adopción inicial del token una vez se lance. Aún no está claro si la compañía extenderá estos pagos con stablecoin a su blockchain de capa 2, Soneium.

Para respaldar el despliegue, Sony Bank ha presentado una solicitud de licencia bancaria en Estados Unidos y planea establecer una sucursal local que gestione la emisión y el cumplimiento normativo. El banco también ha cerrado un acuerdo con Bastion, proveedor estadounidense de infraestructura para stablecoins, que colaborará en el diseño y el soporte de la moneda digital.

Se espera que la stablecoin mantenga una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense, lo que obligará a Sony Bank a cumplir con las normativas federales y estatales sobre stablecoins en Estados Unidos. Por el momento, la empresa no ha compartido detalles técnicos adicionales.

Sony Financial Group, que recientemente salió a bolsa en la Bolsa de Tokio como entidad independiente de la matriz, ha anunciado igualmente su respaldo al proyecto.

Si recibe la aprobación y se lanza con éxito, la stablecoin podría unificar los pagos digitales en PlayStation, juegos móviles, servicios de streaming y distribución de anime. Los analistas apuntan que podría mejorar la participación de los usuarios, simplificar las compras internacionales y reforzar el control de Sony sobre sus propios canales de pago.

Las asociaciones bancarias estadounidenses expresan cautela

La propuesta ya ha suscitado el escrutinio de las asociaciones bancarias norteamericanas. La Asociación Independiente de Banqueros Comunitarios de América (ICBA, por sus siglas en inglés) advirtió que la stablecoin se asemeja a un producto de depósito sin seguro de la FDIC, lo que plantea posibles riesgos para la protección del consumidor.

La ICBA también argumentó que Sony Bank debe cumplir con los mismos requisitos regulatorios que las entidades financieras nacionales.

