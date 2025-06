Sony potencia Soneium: La red L2 presenta una incubadora de juegos

Sony ha lanzado «Soneium For All», una incubadora de juegos y aplicaciones de consumo Web3 en su red Ethereum L2 Soneium. Respaldado por Astar Network y Startale Cloud, el programa está dirigido a proyectos listos para MVP.

Las ambiciones de blockchain de Sony se aceleran con el lanzamiento de «Soneium For All», un nuevo programa de incubación diseñado para acelerar las aplicaciones de consumo y juegos en Soneium, la red Ethereum Layer-2 de la empresa.

Respaldado por el Fondo de Innovación de Sony y desarrollado por Sony Block Solutions Labs (SBSL) utilizando el Optimism OP Stack, Soneium abre su ecosistema de 7 millones de usuarios a una nueva ola de creadores a partir de hoy.

This one is For All the Builders 💿

Soneium For All is a fast-track incubator for consumer and gaming apps onchain — the kinds of experiences that will shape how users first interact with Soneium.

Apply now: https://t.co/CBK87QjC1C

Selected projects will go live early, help… pic.twitter.com/ppFtG5sqYh

— Soneium 💿 (@soneium) June 9, 2025