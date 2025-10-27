SpaceX de Elon Musk mueve Bitcoin por valor de 133 millones

Key Notes

Las carteras de SpaceX aún conservan 6.970 BTC por valor de 770,4 millones de dólares repartidos entre almacenamiento en frío y custodia en Coinbase Prime.

Elon Musk publicó contenido sobre Floki Inu y X anunció un mercado de nombres de usuario antes de una posible integración de pagos con criptomonedas.

La transferencia se produjo durante una semana de intensa actividad de Musk relacionada con las criptomonedas, alimentando la especulación sobre ajustes en la exposición institucional.

Las carteras de criptomonedas vinculadas a SpaceX de Elon Musk fueron detectadas transfiriendo Bitcoin por valor de 133,4 millones de dólares el viernes 24 de octubre, desencadenando reacciones inmediatas en el mercado.

Los datos en cadena de la plataforma de análisis Arkham muestran que la transferencia se produjo alrededor de las 16:30 horas (CET), cuando Bitcoin cotizaba cerca de los 111.200 dólares. En cuestión de horas, el BTC cayó brevemente hasta los 109.938 dólares antes de recuperarse hacia los 110.500 dólares en el momento de redactar este artículo.

Los movimientos a gran escala de entidades institucionales importantes como SpaceX suelen generar especulaciones sobre ventas inminentes, lo que lleva a los operadores a adoptar una postura más cautelosa. La cuenta de origen todavía mantiene 6.970,45 BTC, valorados en aproximadamente 770,4 millones de dólares, según datos de Arkham Intelligence. Estas tenencias están repartidas entre almacenamiento en frío y custodia en Coinbase Prime, lo que sugiere que cualquier venta potencial podría formar parte de un ajuste continuo de la exposición y no de una liquidación completa.

La semana cripto de Elon Musk alimenta la especulación

La transferencia de 133 millones de dólares en BTC coincide con una semana de intensa interacción entre Elon Musk y la comunidad cripto en línea.

El 20 de octubre, Elon Musk publicó un vídeo humorístico de Floki Inu, etiquetando al perro de temática Shiba Inu como el «consejero delegado de X», la plataforma de redes sociales que adquirió en 2023.

A principios de la semana, X también dio a conocer planes para un «mercado de nombres de usuario», una plataforma diseñada para permitir a los usuarios verificados intercambiar nombres de usuario sin usar, un movimiento interpretado como un paso previo a la integración de Dogecoin o pagos basados en criptomonedas dentro de la plataforma.

La publicación reavivó el interés en Dogecoin y otros tokens meme vinculados a Musk, elevando brevemente los volúmenes de negociación de DOGE en los principales exchanges.

Como empresa privada, las tenencias totales de Bitcoin de SpaceX y su estrategia de reservas siguen sin revelarse. Sin embargo, Elon Musk ha mantenido una postura favorable hacia la criptomoneda pionera, afirmación que reiteró en apariciones públicas durante las campañas del presidente Trump en 2024.

