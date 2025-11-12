Standard Chartered y DCS lanzan DeCard en Singapur

Key Notes

Standard Chartered se asocia con DCS para lanzar DeCard.

La colaboración arranca en Singapur, con planes de expansión a otros mercados importantes.

DeCard integra liquidaciones en moneda fiduciaria y criptomonedas mediante la API de Standard Chartered.

Standard Chartered ha anunciado una alianza con DCS Card Centre (DCS) para poner en marcha DeCard, una tarjeta de crédito de nueva generación que permite a los usuarios gastar stablecoins en transacciones cotidianas.

La iniciativa comienza en Singapur y pronto se extenderá a otros países. Según los términos del acuerdo, Standard Chartered actuará como socio bancario principal de DeCard.

Los clientes tendrán acceso a servicios de banca transaccional y de mercados financieros, incluyendo liquidaciones en moneda fiduciaria y stablecoins, gestión de tesorería, supervisión de liquidez y cobertura cambiaria.

DeCard podrá procesar recargas, administrar cuentas y conciliar pagos sin fricciones, respaldada por la infraestructura bancaria de confianza de Standard Chartered.

El gasto con stablecoins se vuelve mainstream

Esta colaboración acerca los pagos con stablecoins al uso cotidiano. DeCard pretende hacer que gastar criptomonedas sea tan sencillo como usar una tarjeta de crédito convencional, permitiendo a los usuarios pagar en comercios sin preocuparse por la volatilidad o conversiones complicadas.

Según el comunicado, la cuenta virtual y la conectividad API de Standard Chartered permitirán también a DCS identificar y conciliar instantáneamente los pagos de los usuarios a través de múltiples canales.

Dhiraj Bajaj, director global de ventas de TB FI en Standard Chartered, ha señalado que el banco busca apoyar la innovación fintech y construir puentes de confianza entre la banca tradicional y la emergente infraestructura Web3.

DCS: de Diners Club a DeCard

DeCard está impulsada por DCS Card Centre, una compañía de pagos singapurense con más de 50 años de experiencia en emisión de tarjetas. Conocida originalmente como Diners Club Singapore, DCS ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor global de pagos.

La plataforma DeCard ofrece un límite de crédito con requisitos flexibles a través de D-Vault, una cuenta digital integrada que permite a los usuarios gestionar gastos y reembolsos en un solo lugar. D-Vault también facilita la conciliación de pagos y el seguimiento de transacciones.

Un impulso más amplio hacia los pagos basados en blockchain

El consejero delegado de Standard Chartered, Bill Winters, declaró recientemente que todas las transacciones globales acabarán liquidándose en blockchains y que todo el dinero se volverá digital.

Durante su intervención en la Hong Kong FinTech Week, Winters calificó este cambio como una reestructuración fundamental del sistema financiero y abogó por continuar experimentando en el espacio de los activos digitales.

