Strategy descarta fusiones y aspira a dominar el crédito Bitcoin

Michael Saylor reafirmó el compromiso de Strategy con su modelo de negocio centrado en Bitcoin, descartando adquisiciones y revelando planes de expansión global.

El presidente de Strategy, Michael Saylor, dejó claro que la compañía no tiene interés en comprar otras empresas con tesorería en Bitcoin, al menos por ahora. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, Saylor explicó que las fusiones y adquisiciones suelen acarrear retrasos, incertidumbre y riesgos ocultos que las hacen poco atractivas para su empresa.

Saylor añadió que la firma prefiere concentrarse en lo que mejor sabe hacer: emitir crédito digital, fortalecer su balance y adquirir más Bitcoin. El consejero delegado de Strategy, Phong Le, respaldó esta postura al señalar que las operaciones corporativas en los sectores de software y Bitcoin a menudo ocultan pasivos o presentan dificultades de integración que pueden erosionar las ganancias potenciales.

Un modelo transparente y previsible

El empresario afirmó que el modelo de acumulación de Bitcoin de Strategy permite a inversores y analistas evaluar fácilmente el rendimiento de la compañía. La estructura financiera transparente, basada en compras de Bitcoin y emisión de crédito, ha convertido a Strategy en uno de los actores corporativos más observados del sector.

El giro hacia Bitcoin está dando resultados para Strategy, que registró unos ingresos netos de 2.800 millones de dólares en el tercer trimestre, revirtiendo las pérdidas de 340 millones del año anterior. Este cambio de tendencia se debió en gran medida a las ganancias no realizadas de su reserva de Bitcoin, valorada en 69.000 millones de dólares.

Pese al retorno a la rentabilidad, la cotización de Strategy ha caído aproximadamente un 45% desde su máximo de noviembre de 2024, ya que el entusiasmo inversor se ha enfriado por el programa de acciones preferentes que la empresa utiliza para financiar sus compras de Bitcoin. No obstante, los ingresos de su división tradicional de software subieron un 11% hasta los 128,7 millones de dólares, superando las previsiones.

Expansión más allá de Estados Unidos

En lugar de perseguir adquisiciones, Strategy está sentando las bases para expandir su oferta de crédito —que incluye STRC, STRD, STRF y STRK— a mercados internacionales. La firma aspira a convertirse en un emisor de crédito global dominante. Saylor dejó, eso sí, una pequeña puerta abierta a futuras adquisiciones.

«No creo que dijéramos nunca ‘jamás, jamás de los jamases’, pero lo que sí decimos es que el plan, la estrategia, el enfoque consiste en vender crédito digital, mejorar el balance, comprar Bitcoin y comunicar esto tanto al inversor en crédito como en renta variable», declaró.

Saylor sigue siendo uno de los defensores más vocales de Bitcoin, pronosticando que la criptomoneda podría alcanzar los 150.000 dólares a finales de 2025. El empresario considera que la mejora en la claridad regulatoria, la creciente aceptación de activos tokenizados y la reducción de las tensiones comerciales globales podrían impulsar el próximo gran repunte.

