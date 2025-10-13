Key Notes

ADA se ha mantenido relativamente estable durante el último día, cotizando actualmente en torno a los 0,8121$.

Los analistas prevén una posible subida hasta los 2$, con 0,69 $ como zona de soporte clave.

La actualización Hydra Node v1.0.0 de Cardano se lanzó el 9 de octubre, lo que ha mejorado la escalabilidad.

El token nativo de Cardano, ADA, se ha mantenido prácticamente estable durante el último día, situándose en torno a los 0,8121 dólares en el momento de redactar este artículo. A pesar de que la lateralidad frustra a algunos inversores, los expertos se muestran optimistas ante una importante mejora de la escalabilidad para una de las criptomonedas con más futuro.

El popular analista de criptomonedas Ali Martínez señaló recientemente en X que ADA se ha estado consolidando dentro de un patrón triangular simétrico desde noviembre del año pasado. Cabe destacar que una de las mejores altcoins se está acercando a su punto álgido, lo que indica que pronto podría producirse una importante ruptura.

Everything’s lining up for Cardano $ADA! $0.69 is the dip to buy before $2. pic.twitter.com/3xQGEN3xWT — Ali (@ali_charts) October 10, 2025

Martínez explicó que «todo está alineado» para un fuerte movimiento alcista, y predijo una posible subida hasta los 2 $ a corto plazo. Sin embargo, también instó a los operadores a estar atentos al muro de soporte en torno al nivel de 0,69 $, que ofrece un punto de entrada sólido antes de una ruptura y la convierte en una de las mejores criptomonedas para invertir.

La actualización de Hydra alimenta el optimismo

Este optimismo alcista llega en un momento en el que Cardano lanza una de sus actualizaciones de escalabilidad más esperadas. El 9 de octubre, la red Hydra Node versión 1.0.0 entró en funcionamiento con el objetivo de aumentar el rendimiento de las transacciones de Cardano y reducir los costes.

BREAKING NEWS: CARDANO UNLEASHES HYDRA NODE 1.0 😱😱😱 The long-awaited scaling protocol has officially launched bringing lightning-fast, low-cost transactions to the #Cardano network. During testing, Hydra reached over 1,000,000 TPS How many TPS do you think Hydra will hit… pic.twitter.com/SZxkLP6DOv — Mintern (@MinswapIntern) October 9, 2025

Se espera que la actualización mejore la escalabilidad tanto para los desarrolladores como para los usuarios. En su prueba de estrés Hydra Doom, el protocolo alcanzó un rendimiento sostenido de 650.000 transacciones por segundo (TPS), superando con creces las 65.000 TPS estimadas por VisaNet. Esto la pone en el panorama como de las criptomonedas que va a explotar en 2025.

El protocolo procesó más de 14.000 millones de transacciones durante la prueba, con picos que superaron el millón de TPS.

¿Consolidación del precio de ADA, ¿una ruptura a la vista?

En el gráfico diario, ADA se negocia cerca de la banda de Bollinger media, lo que sugiere una fase de consolidación. Las bandas se están estrechando moderadamente, lo que indica una reducción del impulso y una posible acumulación antes de un movimiento importante.

El RSI también sugiere una postura neutral, sin condiciones de sobrecompra ni sobreventa. En caso de una caída del precio de ADA, los operadores deberían estar atentos al soporte en torno a 0,76 y 0,69 dólares.

A principios de esta semana, Martínez identificó 0,90 $ como un nivel de resistencia clave para una de las criptomoneda más rentables. Cree que un movimiento decisivo por encima de esta zona podría dar lugar a una subida hacia 1,10 $.

$0.90 is the level to watch for Cardano $ADA. A break above it could open the way to $1.10. pic.twitter.com/c9sNe6nmei — Ali (@ali_charts) October 7, 2025

Por ahora, los operadores están observando cómo el impulso más amplio de los ETF afecta al apetito de riesgo en las altcoins. En caso de una evolución alcista, ADA podría poner a prueba la marca de 1 $, un nivel que históricamente ha provocado una fuerte participación en el mercado.