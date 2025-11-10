Un ambiente pesado reina en el mercado cripto esta semana, mientras Bitcoin ha puesto a prueba el soporte clave de los 100.000 dólares por primera vez desde el mes de junio, cayendo aproximadamente un 25% respecto al récord histórico del 6 de octubre (126.600$). Sin embargo, pueden observarse señales de estabilización a corto plazo, y dos razones sugieren que podría tratarse de una oportunidad de oro.

Razón 1: Bitcoin resiste ante una serie de malas noticias

Conviene destacar en primer lugar que, aunque Bitcoin se mantuvo bajo presión el jueves, en ningún momento atravesó el umbral de 100.000$ que se puso a prueba el martes y miércoles, señal de que los vendedores pierden fuelle.

Pero sobre todo, Bitcoin ha resistido bien ante una serie de malas noticias en los últimos días:

El informe ADP sobre el empleo estadounidense del miércoles por la noche, mejor de lo previsto, redujo significativamente las probabilidades de que la Reserva Federal vuelva a bajar los tipos el próximo mes, al igual que ciertas declaraciones «hawkish» de miembros del FOMC.

Las acciones tecnológicas estadounidenses, tradicionalmente correlacionadas con las criptomonedas, se han desplomado últimamente, con el Nasdaq perdiendo más del 3,2% en las últimas tres sesiones, y la tendencia debería seguir frágil este viernes a juzgar por la evolución de los mercados de futuros.

La célebre gestora de fondos Ark Invest, Cathie Wood, anunció ayer haber rebajado su objetivo 2030 para el BTC de 1,5 millones de dólares a 1,2 millones, subrayando que las «stablecoins erosionan el papel de Bitcoin como reserva de valor en los mercados emergentes».

La hemorragia prosigue en los ETF de Bitcoin, con más de 760 millones de dólares en salidas de fondos desde principios de semana.

Ahora bien, el hecho de que Bitcoin se haya abstenido de marcar nuevos mínimos frente a este contexto claramente bajista sugiere que lo peor de la caída está detrás, y que el BTC se mantiene listo para despegar ante la más mínima buena noticia.

Razón 2: Los gráficos de largo plazo dejan entrever un escenario alcista que ya se ha materializado

La otra razón para mantener la confianza en Bitcoin pese al reciente test de los 100.000$ reside en el contexto técnico de largo plazo. En efecto, si la tendencia inmediata en el gráfico diario no invita precisamente a la compra, el gráfico semanal sugiere por su parte que un escenario alcista que ya se produjo en el pasado podría repetirse.

Puede constatarse en efecto que el par BTC/USD pone a prueba en este momento la línea de tendencia alcista que se extiende desde el verano de 2024, así como la media móvil de 50 semanas. Pues bien, las dos últimas veces que se produjo este doble test (septiembre de 2024 y abril de 2025), Bitcoin mostró después un rally importante y marcó nuevos récords en las semanas siguientes.

Para que el escenario técnico se repita de forma idéntica (y que pueda contemplarse una reacción similar del BTC), sería necesario que la cripto termine la semana por encima de la línea de tendencia y de la MM de 50 semanas citadas anteriormente.

El gráfico semanal dibuja por tanto todavía una tendencia alcista de fondo, y deja claramente ver que el precio actual del BTC es una oportunidad de compra ideal, y que el regreso de un ambiente más positivo en el mercado cripto podría ser inminente.

Prepárate para maximizar ganancias ante el retorno del alza del BTC con esta preventa de éxito

Ahora bien, para prepararse ante un resurgimiento del mercado alcista y maximizar ganancias, cada vez más inversores se dirigen hacia Bitcoin Hyper ($HYPER), una cripto en preventa que destaca como una de las más importantes del momento, con más de 26 millones de dólares recaudados.

Esta popularidad, Bitcoin Hyper la debe a un proyecto concreto y particularmente ambicioso. Se trata en efecto de una «Layer-2» destinada a mejorar la escalabilidad de la red BTC. Bitcoin Hyper es en este sentido una de las pocas preventas «serias» del momento.

Por último, los inversores en busca de ingresos pasivos también encontrarán lo que buscan, con una rentabilidad de staking de más del 40% propuesta para el $HYPER.