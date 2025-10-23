Tether alcanza los 500M de usuarios verificados

Key Notes

La base de usuarios de Tether es un 82% mayor que la de Circle, aunque su ventaja en capitalización de mercado es solo del 58%, lo que indica tenencias medias más pequeñas.

USDT promedia 364 dólares por usuario en comparación con los 852 dólares de USDC, lo que refleja la mayor presencia minorista de Tether frente al enfoque institucional de su rival.

La compañía lanzó la blockchain Plasma, que atrajo 6.000 millones de dólares en TVL en una semana, mientras mantiene 127.000 millones en valores estadounidenses a cierre del segundo trimestre de 2025.

Este martes 21 de octubre, Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo por capitalización de mercado, USDT, anunció que ha alcanzado los 500 millones de usuarios verificados en todo el planeta.

La empresa liderada por Paolo Ardoino compartió este hito con sus 546.000 seguidores en X, pidiendo que se celebrara el acontecimiento.

Tether alcanza los 500 millones de usuarios a escala global

Fundada en 2014 con el nombre de Realcoin por Brock Pierce, Reeve Collins y Craig Sellars, Tether se ha consolidado como el dólar digital más utilizado en el comercio mundial. La firma también reveló planes para estrenar un documental rodado en Kenia que muestra cómo USDT ha transformado las transacciones transfronterizas y su impacto en mercados desatendidos.

Con más de 127.000 millones de dólares en valores estadounidenses al cierre del segundo trimestre de 2025, la compañía lanzó recientemente la blockchain Plasma (XPL), diseñada para financializar sus participaciones en tesorería y profundizar la adopción estadounidense en los sectores emergentes de tokenización de activos.

Según datos de DeFiLlama, Plasma atrajo más de 6.000 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en una semana desde su lanzamiento, lo que refleja una respuesta positiva del mercado.

Los datos de usuarios revelan diferencias demográficas entre stablecoins

El emisor rival Circle (USDC) registró 87 millones de direcciones de billetera únicas a nivel mundial en el primer trimestre de 2025, según datos de Coinlaw. Los 500 millones de usuarios verificados de Tether significan que ahora cuenta con una base de usuarios activos un 82% mayor en comparación con USDC.

Sin embargo, la brecha se estrecha en términos de capitalización de mercado. El valor de mercado de Tether, de 182.000 millones de dólares, supera los 76.700 millones de USDC en apenas un 58%, lo que sugiere que, pese a la mayor adopción de Tether, sus usuarios mantienen saldos medios más pequeños.

Un análisis más detallado muestra que la capitalización de 182.000 millones de dólares de USDT equivale aproximadamente a 364 dólares por usuario, mientras que los 76.700 millones de USDC divididos entre sus 90 millones de usuarios promedian unos 852 dólares por usuario. Esta disparidad subraya cómo USDC atiende predominantemente a usuarios institucionales, mientras que USDT goza de una mayor penetración minorista, particularmente en regiones con acceso restringido al dólar estadounidense.

Según datos de CoinGecko, la capitalización total del mercado mundial de stablecoins ronda actualmente los 316.000 millones de dólares, con Tether y Circle representando conjuntamente más del 82% de esa cifra.

Según datos de CoinGecko, la capitalización total del mercado mundial de stablecoins ronda actualmente los 316.000 millones de dólares, con Tether y Circle representando conjuntamente más del 82% de esa cifra.

Los analistas de Citibank proyectan que esta cifra podría superar el billón de dólares para 2030, impulsada por la expansión de los mercados tokenizados de bonos del Tesoro y la adopción de activos del mundo real (RWA).

