Tether dona a OpenSats para respaldar la tecnología Bitcoin

Tether ha anunciado que respaldará a OpenSats con una donación de 250.000 dólares.

OpenSats es una organización benéfica pública 501(c)(3) que ofrece financiación a colaboradores y proyectos que fortalecen Bitcoin y promueven tecnologías abiertas y resistentes a la censura.

Tether ha seguido ampliando su defensa de Bitcoin y las criptomonedas.

El mayor emisor de stablecoins, Tether, ha mostrado su apoyo a OpenSats mediante una donación de 250.000 dólares al proyecto vinculado a Bitcoin.

Estos fondos contribuirán significativamente a impulsar las operaciones de la organización benéfica, que incluyen conceder subvenciones a proyectos que respaldan Bitcoin. Como resultado, más iniciativas gratuitas y de código abierto tendrán acceso a apoyo financiero.

La donación de Tether a OpenSats respalda Bitcoin

Para ponerlo en contexto, OpenSats es una organización benéfica pública 501(c)(3) que ofrece financiación a colaboradores y proyectos que fortalecen Bitcoin y promueven tecnologías abiertas y resistentes a la censura.

Tether ha aportado al proyecto 250.000 dólares, mostrando su respaldo a la visión que defiende OpenSats.

Además del apoyo financiero que proporcionará la financiación, también garantizará que los protocolos dedicados tengan acceso a herramientas de desarrollo y privacidad para investigación y educación.

La totalidad de la financiación aportada por Tether irá directamente a los beneficiarios, como es costumbre en OpenSats. Esto persigue promover la transparencia mientras la organización sostiene sus operaciones mediante otro tipo de donaciones.

«OpenSats está en primera línea respaldando el crecimiento continuo de este ecosistema al financiar a la próxima generación de innovadores, y estamos orgullosos de apoyar su trabajo», declaró Paolo Ardoino, consejero delegado de Tether.

Tether demuestra su apoyo a Bitcoin

El respaldo de 250.000 dólares de Tether a OpenSats es una expresión de su compromiso y confianza en la criptomoneda insignia.

Paolo Ardoino, consejero delegado de Tether, reiteró esta postura al afirmar que «En Tether creemos que Bitcoin, y el software libre y de código abierto que lo impulsa, son indispensables para un futuro más libre y descentralizado».

En el primer trimestre de 2025, el emisor de USDT adquirió 8.888 Bitcoin, que en aquel momento valían la friolera de 735 millones de dólares. Fue el mismo periodo en el que Tether poseía aproximadamente 92.647 BTC y se aseguraba la posición de sexto mayor tenedor de Bitcoin a nivel mundial.

Tether tiene una estrategia a largo plazo para destinar el 15% de sus beneficios operativos netos realizados cada trimestre a adquisiciones de Bitcoin.

De manera similar a su aportación de 250.000 dólares a OpenSats, Tether asignó 10.500 Bitcoin para respaldar la inversión de SoftBank en Twenty One Capital, centrada en Bitcoin.

La transferencia había desatado inicialmente especulaciones en el ecosistema cripto. Sin embargo, Ardoino logró apagar el fuego aclarando su propósito.

