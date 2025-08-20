Tether incorpora al exfuncionario cripto de Trump, Bo Hines, como asesor estratégico

Key Notes

Bo Hines aporta experiencia normativa y conocimiento regulatorio tras su paso como director ejecutivo del Consejo Cripto de la Casa Blanca.

Su trabajo resultó fundamental en el impulso de la innovación de activos digitales y los marcos normativos para monedas estables.

Tether busca reforzar su presencia estadounidense y estrategia de inversión, con Hines liderando los esfuerzos de entrada al mercado.

No han pasado ni dos semanas desde que Bo Hines presentase su dimisión como director ejecutivo del Consejo Cripto de la Casa Blanca bajo la Administración Trump cuando Tether ejecutó un movimiento estratégico incorporándole como asesor para activos digitales y expansión en Estados Unidos.

La empresa con sede en El Salvador se ha consolidado como el mayor emisor mundial de monedas estables, con su token USDT alcanzando una capitalización bursátil de 167.000 millones de dólares.

Hines se incorporó a la Administración Trump el pasado enero como director ejecutivo del Consejo Presidencial de Asesores en Activos Digitales, con el objetivo de hacer avanzar la agenda criptográfica del mandatario republicano. Tras menos de siete meses en el cargo, anunció el 9 de agosto su marcha para explorar oportunidades en el sector privado.

Tether ejecuta un fichaje de peso con Bo Hines

Después de la aprobación de la ley GENIUS sobre monedas estables el mes pasado, el consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, subrayó que regresar al mercado estadounidense constituye una prioridad absoluta. La contratación de Hines representa el primer paso en esa dirección.

En el comunicado oficial, Tether destacó que Hines aporta una combinación única de experiencia normativa, formación jurídica y trayectoria en el sector privado. Durante su mandato en la Casa Blanca, desempeñó un papel crucial impulsando iniciativas para promover la innovación en activos digitales.

Bo Hines también resultó instrumental estableciendo marcos regulatorios claros para emisores de monedas estables y fortaleciendo la colaboración entre el Gobierno y la industria blockchain. Paolo Ardoino declaró sobre este nombramiento:

«El nombramiento de Bo demuestra nuestro compromiso de construir una sólida presencia en Estados Unidos que abarque múltiples sectores, comenzando por los activos digitales y expandiéndose hacia nuevas oportunidades, incluido un enfoque profundo en potenciales inversiones adicionales en infraestructura nacional».

El papel de Hines en la firma de monedas estables

En su nueva posición, Hines trabajará estrechamente con el equipo directivo de Tether para definir e implementar la estrategia de mercado estadounidense de la compañía, fomentando relaciones sólidas con responsables políticos y actores relevantes del sector.

Con Tether Investments habiendo ya reinvertido cerca de 5.000 millones de dólares en el ecosistema estadounidense, el nombramiento de Hines subraya aún más el compromiso y enfoque estratégico de la empresa en este mercado clave.

«Durante mi etapa en el servicio público, pude constatar de primera mano el potencial transformador de las monedas estables para modernizar los pagos e incrementar la inclusión financiera», declaró Hines. «Me emociona unirme a Tether en un momento tan decisivo».

En el segundo trimestre de 2025, Tether anunció unos beneficios récord de 4.900 millones de dólares. Durante ese período, la firma de monedas estables acuñó más de 13.400 millones de dólares en nuevos tokens USDT, elevando su oferta circulante por encima de los 157.000 millones, un incremento de 20.000 millones desde principios de año.

Las mejores criptomonedas para invertir.