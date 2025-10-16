Tether paga 299,5 millones de dólares para cerrar la quiebra de Celsius mientras su CEO Paolo Ardoino busca captar 20.000 millones

Key Notes

El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones de quiebras cripto en la historia reciente de Estados Unidos que involucran entidades extraterritoriales.

El USDT de Tether domina con 180.000 millones de dólares de capitalización y 5.700 millones de beneficio en el primer semestre de 2025, superando a Circle en un 8000%.

La captación de fondos pretende expandir operaciones en medio de la creciente competencia de las stablecoins USD1, respaldada por Trump, y RLUSD de Ripple.

El 14 de octubre, el Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), una empresa conjunta entre GXD Labs y VanEck, anunció un acuerdo de 299,5 millones de dólares con Tether relacionado con el caso de quiebra de Celsius Network. La demanda, presentada en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, derivaba de transferencias de garantías y liquidaciones realizadas antes del colapso de Celsius en julio de 2022.

Tras meses de litigio, GXD Labs, filial de Atlas Grove Partners, y VanEck, que gestiona aproximadamente 161.700 millones de dólares en activos, finalizaron el acuerdo a través del BRIC, que ha estado supervisando las operaciones de recuperación en el patrimonio de Celsius desde enero de 2024.

«Nos complace haber resuelto el procedimiento contencioso de Celsius y las reclamaciones relacionadas contra Tether», declaró David Proman, socio director de GXD Labs.

Constituido a principios de 2023, BRIC se especializa en maximizar las recuperaciones de acreedores en quiebras de activos digitales. El consorcio continúa gestionando una cartera de activos ilíquidos y litigiosos en nombre del patrimonio de Celsius, bajo la dirección de R. Christian Wyatt y David Proman de GXD Labs, y Pranav Kanade y Matthew Babinsky de VanEck.

Este acuerdo marca una de las mayores recuperaciones relacionadas con criptomonedas en la historia reciente de quiebras estadounidenses, ampliando el alcance regulatorio en insolvencias cripto que involucran entidades extraterritoriales y emisores de stablecoins.

Paolo Ardoino confirma el acuerdo completo y desvela una captación estratégica de 20.000 millones

El CEO y cofundador de Tether, Paolo Ardoino, también confirmó en X (antes Twitter) que el mayor emisor de stablecoins del mundo ha liquidado completamente todas las reclamaciones relacionadas con la quiebra de Celsius.

Tether is pleased to have reached a settlement of all issues related to the Celsius bankruptcy. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 14, 2025

Como parte de su próxima fase estratégica, Tether confirmó planes para captar 20.000 millones de dólares a una valoración de 500.000 millones, aprovechando su posición dominante.

Con el USDT de Tether alcanzando los 180.000 millones de dólares de capitalización de mercado al cierre de esta edición, la compañía es un 8000% más rentable que su rival clasificado en segundo lugar, Circle (USDC), según una investigación de Protos. Tether reportó 4.900 millones de dólares de beneficio en el segundo trimestre de 2025, llevando sus ganancias netas totales a 5.700 millones para la primera mitad del año, principalmente procedentes de sus tenencias del Tesoro estadounidense y reservas generadoras de rendimiento.

What the hell would @Tether_to do with an extra $20 billion? "It’s not about the money – it’s about sending a message", says @paoloardoino – a quote he borrowed from the Joker in Batman@Tether_to isn’t raising 20B because it needs to. It’s raising to signal that its mission is… pic.twitter.com/ELlCPayBPM — MR SHIFT 🦁 (@KevinWSHPod) October 14, 2025

Nuevos desafíos y expansión global

El rendimiento de Tether también se vio impulsado por el establecimiento por parte de Estados Unidos de regulaciones claras para las stablecoins mediante la Ley Genius, promulgada por el presidente Trump en julio de 2025.

Con nuevos actores incluyendo USD1, respaldada por Trump, y RLUSD de Ripple acaparando cuota de mercado, Ardoino subrayó que los 20.000 millones se desplegarán para ampliar las operaciones globales, cuando se le preguntó sobre la justificación de la nueva captación.

