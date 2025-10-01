Tether podría pronto superar a Saudi Aramco y liderar el ránking mundial de beneficios

Key Notes

La base de usuarios de Tether supera los 400 millones, creciendo 35 millones de monederos por trimestre.

Con 127.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, Tether se encuentra entre los 20 principales tenedores a nivel mundial.

Tether compró hoy 8888,88 BTC por la considerable suma de 1.000 millones de dólares.

Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, USDT, está potencialmente en camino de superar a Saudi Aramco en beneficios, acercándose a convertirse en la compañía más rentable de la historia.

En su reciente análisis, el director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, afirmó que la trayectoria de crecimiento explosivo de Tether es probable, considerando los enormes mercados mundiales de divisas y dinero a los que puede acceder.

Esta audaz predicción llega después de que Hougan destacara a principios de este mes que los préstamos en cadena y la tokenización están preparados para sacudir los mercados globales de capitales durante los próximos años.

Con más de 400 millones de usuarios en todo el mundo y monederos que aumentan en 35 millones cada trimestre, Tether ha establecido una presencia firme en países en desarrollo al tiempo que fortalece el dólar estadounidense, señaló Hougan.

Solidez financiera y diversificación

A fecha del segundo trimestre de 2025, Tether posee 127.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, situándose entre los 20 principales tenedores a escala global y comparable a naciones soberanas como los Emiratos Árabes Unidos y Alemania.

Hougan observó que si los mercados emergentes adoptan cada vez más USDT, Tether podría gestionar billones en activos, superando potencialmente el récord de beneficios de 120.000 millones de dólares de Saudi Aramco para 2024.

«Existe la posibilidad de que muchos países de mercados emergentes conviertan el uso principal de sus propias monedas al uso de USDT. Si eso ocurre, Tether podría terminar gestionando billones de dólares y capturando todos los intereses», afirmó Hougan.

Con menos de 200 empleados, se proyecta que Tether gane alrededor de 13.000 millones de dólares este año y posee más de 100.000 BTC valorados en 11.400 millones de dólares.

Tether no es una empresa de criptomonedas recién llegada. Más allá de las stablecoins, la compañía ha invertido en inteligencia artificial, telecomunicaciones, centros de datos, infraestructura energética y minería de Bitcoin.

Para expandir: muchas de las nuevas criptomonedas que se pueden intercambiar con USDT

Expansión e impacto en el mercado

Según CNBC, Tether también está evaluando una importante ronda de financiación, recaudando potencialmente entre 15.000 y 20.000 millones de dólares por una participación del 3%, lo que podría valorar la empresa en 500.000 millones de dólares. Sin embargo, las conversaciones aún se encuentran en fases tempranas y los detalles finales podrían cambiar.

El consejero delegado Paolo Ardoino declaró que los fondos acelerarían la estrategia de Tether en múltiples sectores, incluyendo inteligencia artificial, comercio de materias primas, energía y comunicaciones.

Si el acuerdo se materializa, la compañía rivalizaría con algunas de las mayores empresas privadas del mundo, como SpaceX y OpenAI. Además, con la postura pro-cripto del presidente Donald Trump, Tether ha estado impulsando su regreso al mercado estadounidense.

Compra de BTC por valor de 1.000 millones de dólares

Según los últimos datos del mercado, Tether gastó la considerable suma de 1.000 millones de dólares para adquirir 8888,889 BTC, marcando el último día del tercer trimestre.

Mientras tanto, BTC cotiza a 113.000 dólares y no se ha movido mucho durante la última semana. La presión compradora ha caído a su punto más bajo en un año, mientras los inversores se preguntan hacia dónde se dirige el principal activo digital.

Para seguir leyendo: conoce las mejores criptomonedas para invertir