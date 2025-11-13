Key Notes

El gigante financiero japonés SoftBank ha revelado que ha vendido su participación en NVIDIA.

De cara al futuro, planea adquirir más acciones de OpenAI como parte de una apuesta crucial por la inteligencia artificial.

Los tokens vinculados a la IA, como Bittensor y Theta, atraviesan una intensa oleada de ventas.

Los tokens de inteligencia artificial están sometidos a una fuerte presión vendedora después de que el gigante bancario japonés SoftBank haya vendido su participación en NVIDIA para ampliar su posición en OpenAI, la empresa de Sam Altman. El plan consiste en apostar hasta 40.000 millones de dólares en la rentabilidad futura de OpenAI. Todo esto ocurre mientras los inversores de Wall Street cuestionan si el gasto en infraestructura de inteligencia artificial acabará resultando rentable.

Segunda vez que SoftBank se deshace de NVIDIA

En octubre, SoftBank vendió la totalidad de su posición de 32,1 millones de acciones de NVIDIA por 5.830 millones de dólares. Esta fue la segunda ocasión en que abandonaba su participación en el fabricante de chips de IA. La compañía había comprado inicialmente una participación de 4.000 millones de dólares en 2017 y la vendió a principios de 2019. Posteriormente, el grupo volvió a entrar en el ecosistema de NVIDIA antes de deshacerse nuevamente de su posición el pasado octubre.

Según una reciente memoria financiera, la firma japonesa ha decidido redirigir su atención y capital hacia la popular creadora de ChatGPT, OpenAI. En 2025, SoftBank se ofreció a comprar acciones de OpenAI por valor de 1.500 millones de dólares.

Esto significa que los empleados de OpenAI tuvieron la oportunidad de vender su participación en la compañía a SoftBank a un precio unitario de 210 dólares por acción.

Cabe señalar que la empresa ya había llevado a cabo anteriormente una venta parcial de su participación en T-Mobile por 9.170 millones de dólares. Aquello también formaba parte de una «monetización de activos» destinada a financiar la inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI antes de que acabe este año.

La venta de la participación de SoftBank en NVIDIA coincide con el momento en que Wall Street se pregunta cuán rentable resulta el gasto en infraestructura de IA.

El CEO de OpenAI afronta acciones legales mientras caen los precios de los tokens de IA

Por otro lado, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, se enfrenta actualmente a un escrutinio público por negar que solicitó garantías de préstamos federales para infraestructura de inteligencia artificial. Mientras tanto, algunas fuentes afirmaron que sí buscó este apoyo en una carta del 27 de octubre dirigida a la Casa Blanca, aunque esta última rechazó cortésmente la propuesta.

Con la noticia de la venta de NVIDIA por parte de SoftBank, numerosos tokens de IA están experimentando una importante presión vendedora.

Los datos de CoinMarketCap muestran que Bittensor (TAO) ha perdido un 3,79% en las últimas 24 horas y cotiza actualmente a 372,41 dólares. Internet Computer ha registrado una caída aún mayor, del 8,69%, y se sitúa en 6,46 dólares. Otros destacados tokens de IA como Injective y Theta también han descendido un 3,42% y un 1,77%, respectivamente.

Esta caída refleja una tendencia similar en el conjunto del sector cripto, cuya capitalización de mercado ha retrocedido un 1,4%.

