Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao

Key Notes

El presidente Donald Trump concedió el jueves 23 de octubre un indulto presidencial a Changpeng Zhao (CZ), fundador del exchange de criptomonedas Binance, según confirmó la Casa Blanca.

La medida llega tras la condena de Zhao en 2023 por no mantener un sistema adecuado de prevención de blanqueo de capitales.

Zhao cumplió una pena de cuatro meses de prisión y dimitió como director ejecutivo en 2024.

La decisión ha generado debate tanto por su contexto político como por las implicaciones que tendrá para el futuro de Binance en Estados Unidos y para el propio Zhao, quien mantiene la propiedad mayoritaria de la plataforma pero ha estado vetado por los reguladores estadounidenses para ejercer cargos ejecutivos.

La Casa Blanca presenta el indulto como el fin de la represión cripto

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió el caso de Zhao como parte de lo que denominó la «guerra contra las criptomonedas» de la administración Biden, según recoge el Wall Street Journal. En su declaración, Leavitt afirmó que Trump ejerció sus poderes constitucionales para «poner fin a un proceso judicial políticamente motivado contra innovadores de activos digitales».

Zhao fue procesado dentro de una investigación exhaustiva que llevó a Binance a pagar multas superiores a 4.000 millones de dólares por violaciones de la legislación financiera estadounidense. La plataforma fue señalada por no implementar controles suficientes para prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas en su red.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏 Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide. (Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

El indulto refuerza los vínculos entre Binance y aliados de Trump

La especulación sobre el indulto presidencial se intensificó en septiembre, cuando Changpeng Zhao realizó pequeños cambios en sus perfiles de redes sociales. La decisión llega meses después de que surgieran informes sobre comunicaciones entre el círculo de Trump y ejecutivos de Binance respecto a posibles acuerdos de colaboración, algo que tanto CZ como el actual director ejecutivo de Binance, Richard Teng, negaron.

El Wall Street Journal informó que había obtenido detalles de conversaciones entre representantes de la familia Trump y Binance sobre una inversión en la división estadounidense de la empresa. Estas conversaciones coincidieron aparentemente con la campaña de Zhao en busca del indulto, un movimiento que ha suscitado dudas éticas sobre la confluencia de intereses políticos y empresariales.

Vía libre para el regreso de Zhao a las operaciones cripto

Zhao conserva la propiedad mayoritaria de Binance, pero los reguladores estadounidenses le han prohibido ocupar puestos ejecutivos. El indulto presidencial no restablece automáticamente su autoridad en Binance, pero sí elimina las restricciones legales pendientes que han limitado su capacidad para operar en Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Esta percepción ha rodeado a Binance durante este año, aunque podría cambiar gracias al indulto de Trump. Observadores de la industria ven esta decisión como un posible catalizador para que Binance reanude sus operaciones a gran escala en territorio estadounidense y reconstruya su reputación tras años de desafíos legales.

El indulto marca un giro significativo en la relación entre las autoridades estadounidenses y uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo. Queda por ver si esta medida facilitará realmente el retorno de Zhao a un papel activo en la gestión de Binance o si las restricciones regulatorias permanecerán vigentes a pesar del perdón presidencial.

Artículo relacionado: las próximas criptomonedas en Binance