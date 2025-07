El presidente Donald Trump ha vuelto a sorprender a los mercados con una medida inesperada, al exigir una bajada histórica de 300 puntos básicos en los tipos de interés, al tiempo que ha anunciado una amplia serie de aranceles dirigidos a países como Brasil y Corea del Sur.

Ante este caos fiscal, los mercados de criptomonedas que más han subido se mantienen desafiantes, con Bitcoin superando un nuevo máximo histórico por encima de los 112 000 dólares.

La petición de Trump de una rebaja de 300 puntos básicos supondría la mayor reducción única de los tipos de interés en la historia de Estados Unidos, triplicando la rebaja de emergencia de 100 puntos básicos de marzo de 2020. Es importante señalar que, si se aprueba, la rebaja de tipos de Trump actuaría como combustible a corto plazo para los activos de riesgo, con los inversores buscando las mejores preventas de criptomonedas.

It's official:

President Trump is now calling for the first 300+ basis point interest rate cut in US history.

This would be 3 TIMES larger than the 100 bps cut on March 15th, 2020, the largest in history.

So, what happens if the Fed does this? Let us explain.

(a thread) pic.twitter.com/k3Bo0ri1zY

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 9, 2025