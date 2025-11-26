Trump pierde 1.000 millones en criptomonedas

La fortuna de la familia Trump ha sufrido un revés de aproximadamente 1.000 millones de dólares en apenas dos meses, a medida que los mercados de criptomonedas se desplomaban. El Bitcoin cayó desde los 125.000 dólares hasta los 82.000 en medio de una creciente inestabilidad en los mercados.

Trump Media pierde más de 800 millones con su apuesta por Bitcoin

La compañía matriz de la plataforma Truth Social, Trump Media & Technology Group Corp., habría perdido más de 800 millones de dólares tras invertir más de 2.000 millones en un arsenal de 11.500 Bitcoin. La adquisición se realizó a un precio medio aparente de 115.000 dólares, lo que sitúa las pérdidas de Trump Media en torno al 24% en el momento de redactar este artículo.

El token WLFI de la propia empresa también ha caído desde su máximo de septiembre de 0,26 dólares. En estos momentos cotiza aproximadamente a 0,15 dólares. Según Bloomberg, Trump Media tiene una participación en WLFI que inicialmente valía unos 6.000 millones de dólares y que hoy rondaría poco más de la mitad.

La familia Trump sale del índice Bloomberg de los 500 mayores multimillonarios

Las pérdidas acumuladas por la familia Trump durante los últimos dos meses han bastado para que el apellido desaparezca del índice Bloomberg 500 de multimillonarios. Antes de la caída del mercado, las propiedades totales de la familia se valoraban en 7.600 millones de dólares, suficientes para ocupar la posición 463. Hoy, con una valoración estimada de 6.600 millones, la familia Trump queda por debajo de los 7.130 millones que posee Gao Dekang, presidente de Bosideng Holdings.

Una desestabilización generalizada se ha ido gestando en los mercados financieros durante las últimas semanas, culminando el 22 de noviembre con pronunciadas caídas en los índices Dow Jones (-385), S&P 500 (-100) y Nasdaq 100 (-486), además de un desplome de precios que barrió aproximadamente un billón de dólares en el sector de las criptomonedas.

Entre los factores que explican esta situación se encuentran el cierre gubernamental más prolongado de la historia estadounidense y las ventas masivas a corto plazo. El creciente clima de miedo ha llevado al Bitcoin a caer desde su pico de octubre, cuando alcanzó los 125.000 dólares, hasta un mínimo de seis meses que ronda los 82.000 dólares.

🇺🇸 Eric Trump : "You Can Send $500 Million Worth Of #BITCOIN On A Sunday Night At 11PM While Having A Glass Of Wine With Your Wife For Zero Fees." The TRUMP family are $BULLISH ! The Bottom Is In. pic.twitter.com/ll3E0MqSDE — Geppetto (@Geppetto_88) November 24, 2025

Los Trump mantienen su apuesta alcista pese a las pérdidas

A pesar de estas mermas, la familia Trump mantiene su confianza en las criptomonedas. Eric Trump, hijo de Donald Trump, habló sobre las virtudes del Bitcoin en una entrevista del 24 de noviembre en Fox News, donde elogió la facilidad de uso del token y las comisiones mínimas para operaciones de gran volumen.

Artículo relacionado: conoce las mejores memecoins del mercado actual