TVL récord y volúmenes desaforados: PumpSwap y PUMP electrizan Solana

El ecosistema Pump.fun vuelve a primera línea. En efecto, la plataforma de memecoins sobre Solana ha registrado un pico de ingresos diarios y un despegue de su token PUMP.

Ingresos al alza, recompras a tope

En las últimas 24 horas, Pump.fun ha generado aproximadamente 3,38 millones de dólares en ingresos. Así, la plataforma ha superado a Hyperliquid en este período, aunque este último mantiene la delantera en 7 y 30 días. El repunte no llega por casualidad. El protocolo destina ahora el 100% de los ingresos a recompras de PUMP en el mercado.

Desde el lanzamiento del programa de recompras en julio, Pump.fun ha adquirido 97,4 millones de dólares en PUMP. De esta manera, aproximadamente el 6,67% de la oferta en circulación queda neutralizada. La señal es potente, y el mercado reacciona con rapidez. El precio de PUMP ha ganado así un 53,9% desde el arranque del programa, con un precio de 0,008354 dólares.

Pero la volatilidad es fuerte y la tendencia puede invertirse. El modelo económico resulta sencillo y transparente. Pump.fun, lanzado en 2024, cobra comisiones en cada etapa de la creación de un memecoin: liquidez inicial y después volumen generado por el token. Este esquema favorece la actividad de los creadores, mientras que la plataforma captura las comisiones.

Por consiguiente, la mecánica de recompra diaria se alimenta directamente del uso de la plataforma. La jornada récord supera el pico observado a mediados de febrero. Sin embargo, la clasificación global en ingresos diarios sitúa todavía a Pump.fun por detrás de Tether y Circle.

PumpSwap enloquece los contadores

En el lado de los DEX, PumpSwap ha franqueado una nueva cima con 334,81 millones de dólares de TVL este fin de semana. Este umbral valida la creciente adhesión de traders y creadores. Además, PUMP ha registrado un récord de volúmenes con 1,66 mil millones de dólares en el mismo período, señal de un apetito marcado. Ayer, 14 de septiembre, el precio tocó un máximo histórico de 0,00889 dólares.

Esta dinámica sigue al despliegue del «Project Ascend», y sobre todo de las «Dynamic Fees V1» en PumpSwap. En concreto, el sistema revisa el reparto de las Creator Fees. Los creadores de menores capitalizaciones reciben más comisiones, luego la parte baja progresivamente a medida que crece la capitalización.

La plataforma resume el objetivo: hacer la creación «mucho más rentable» para atraer más talento, desde streamers hasta startups. En efecto, la reducción de fricciones del lado de la oferta puede nutrir un flujo de proyectos más rico, por tanto más volúmenes, y después más ingresos para reciclar en recompras. Por eso el bucle de crecimiento parece coherente.

El relato no había comenzado en línea recta, no obstante. Tras una ICO muy esperada, las ballenas vendieron rápidamente, lo que pesó sobre la cotización pese a un programa de recompras de 20 millones de dólares anunciado desde el principio. Sin embargo, la combinación de recompras y listados importantes ha dado la vuelta a la situación. Binance, así como Upbit y Bithumb, listaron PUMP el 11 de septiembre, abriendo el acceso a una audiencia mucho más amplia. Por consiguiente, el flujo comprador se ha intensificado, y la liquidez también.

