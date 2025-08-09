Última hora: Axie Infinity desvela su próximo capítulo: «La Fundación, el Tesoro y tu Voz»

Key Notes

Axie Infinity ha puesto en marcha un nuevo órgano de gobernanza para supervisar su crecimiento.

Los activos del tesoro se desplegarán en función de las votaciones de la comunidad.

El precio de AXS registra actualmente una subida del 5% con el volumen de negociación duplicado.

La cadena lateral de Ethereum, Axie Infinity (AXS), acaba de anunciar el lanzamiento de la Fundación Axie Infinity, una organización sin ánimo de lucro destinada a hacer crecer su «nación digital».

La nueva Fundación actuará como fideicomisaria y fiduciaria, quedando vinculada a las decisiones tomadas a través del sistema de gobernanza en cadena del juego. Su función principal será implementar la voluntad de la comunidad, asignando activos del Tesoro Comunitario estrictamente conforme a las votaciones de la comunidad.

Sky Mavis, la desarrolladora de Axie Infinity, proporcionará financiación inicial desde su fondo ecosistémico para cubrir al menos dos años de gastos operativos de la Fundación.

También se establecerá un fondo de subvenciones separado del mismo capital para apoyar iniciativas de base, con todas las asignaciones decididas mediante votaciones de gobernanza.

Pilares de gobernanza y activos comunitarios

La gobernanza del proyecto se construirá sobre tres fundamentos. El primero es la Constitución, un documento creado por la comunidad que define los roles de los participantes, las responsabilidades del liderazgo y la distribución del poder.

Este marco dinámico será sometido próximamente a votación comunitaria para su ratificación.

El segundo es la Puntuación Axie, un sistema basado en puntos que mide las contribuciones de un usuario a través del juego, la actividad comunitaria y la propiedad de activos.

The Next Chapter of Axie Governance: The Foundation, The Treasury, and Your Voice Introducing the Axie Foundation ⚔️ Lunacians, you need to read this now 👇 📜 : https://t.co/m0WscMFg4K pic.twitter.com/08zAOmgSf2 — Axie Infinity (@AxieInfinity) August 8, 2025

Aquellos con mayor puntuación tendrán más influencia en las decisiones de gobernanza. Un consejo dirigido por la comunidad supervisará su refinamiento continuo.

El tercer pilar es el Tesoro Comunitario, un fondo descentralizado generado por los ingresos del juego y del mercado. A julio de 2025, contiene aproximadamente 23 millones de AXS, 2.600 ETH, 75.000 RON y 6.500 USDC.

El equipo también espera recuperar alrededor de 6 millones de USDC y activos valorados en unos 40 millones de dólares vinculados al hackeo de la cadena Ronin, que se añadirán al Tesoro progresivamente.

Reacción de los inversores de AXS

El anuncio llega después de que el cofundador de Sky Mavis, Trung Nguyen, anunciase el año pasado planes masivos de expansión y «hipercrecimiento».

La comunidad de Axie Infinity reaccionó de forma positiva al lanzamiento de la nueva Fundación en las redes sociales. El anuncio podría alimentar mayores ganancias para el token nativo del ecosistema, AXS, y convertirlo en la próxima criptomoneda con potencial de multiplicar por 1000 su valor.

AXS está experimentando un repunte del 110% en su volumen de negociación de 24 horas, lo que señala un interés renovado de los inversores. En el momento de redactar este artículo, la criptomoneda cotiza cerca de los 2,40 dólares con una capitalización de mercado de aproximadamente 400 millones de dólares.