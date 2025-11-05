Un analista revela por qué el mercado cripto no se recupera

Key Notes

Aunque la Reserva Federal terminó el endurecimiento cuantitativo, no es suficiente para inyectar la liquidez que el mercado cripto necesita.

Las liquidaciones del mercado cripto y las salidas de los ETF son otra razón detrás de las ventas masivas del mercado.

Ted Pillows también señaló los persistentes vientos en contra macroeconómicos y geopolíticos.

El mercado cripto está luchando por mantenerse estable, incluso en medio de un par de narrativas macroeconómicas positivas, como el recorte de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva Federal estadounidense.

El popular analista cripto Ted Pillows ha publicado una explicación sobre la posible causa de la tendencia bajista actual en todo el sector.

Fed rate cuts, a US–China trade de-escalation, the end of QT, and the approval of an Altcoin Staking ETF. Your portfolio keeps on dumping. Why? 👇🏻 This disconnect between positive headlines and falling prices can be explained by four key structural factors: – Liquidity… — Ted (@TedPillows) November 4, 2025

Acontecimientos positivos en el mercado cripto

La semana pasada, el sector financiero en general fue testigo de varios eventos clave que alteraron las operaciones normales. En primer lugar, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un recorte de tipos de 25 puntos básicos tras mucha expectación.

Aproximadamente al mismo tiempo, la Fed también puso fin al endurecimiento cuantitativo, deteniendo la reducción de su balance.

Además, hubo una reducción estratégica de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la aprobación de un fondo cotizado (ETF) de participación en altcoins. En medio de este impulso positivo, la expectativa era que el mercado cripto se recuperase. Sin embargo, eso no ha ocurrido.

El histórico Uptober terminó en números rojos para el mercado cripto por primera vez en siete años. Ahora, los entusiastas de las criptomonedas se preguntan por qué el mercado aún no se ha recuperado de la tendencia bajista.

Ted Pillows explicó la situación, señalando que detener el endurecimiento cuantitativo no equivalía a inyectar dinero nuevo en la economía. Sobre esta base, las condiciones de liquidez en el mercado aún no han cambiado, y las criptomonedas requieren entradas sostenidas de nueva liquidez.

Anteriormente, Ted había sugerido que el mercado de altcoins necesitaba algo de liquidez, lo que podría suceder de dos maneras.

Dijo que o bien la Fed «comienza la expansión cuantitativa o el Tesoro necesita liberar liquidez de la TGA en la economía». Aunque cuando consideró las perspectivas actuales del mercado cripto, el analista señaló que el primer escenario es poco probable a corto plazo.

Impulso insuficiente para impulsar la recuperación del mercado cripto

Según Pillows, la segunda razón por la que el mercado cripto no ha logrado rebotar es el fracaso del sentimiento y el apetito por el riesgo para superar un estado de depresión.

Dada la alta dominancia de las monedas estables, está claro que tanto los inversores minoristas como los institucionales están adoptando un enfoque cauteloso. Prefieren esperar a que el mercado se aclare antes que volver a entrar directamente con incertidumbre.

También está la limitación de las recientes liquidaciones del mercado cripto y las salidas de los ETF. Hasta el 4 de noviembre, el ecosistema de activos digitales ha registrado liquidaciones por un total de 1.330 millones de dólares, con BTC, ETH, DOGE y XRP liderando las pérdidas. Esta situación ha reducido el apalancamiento en los mercados de derivados y al contado.

Finalmente, Ted habló de los persistentes vientos en contra macroeconómicos y geopolíticos en el mercado. Debido a las inconsistencias y fluctuaciones, el sentimiento positivo en la industria cripto no es suficiente para desencadenar una recuperación.

