Un experto predice una subida del 100% en el precio de DOGE con el avance de los ETF de Dogecoin

El analista Trader Tardigrade destacó que el precio de DOGE ha formado una nueva vela de tres días que rompe por encima del Canal Gaussiano, lo que podría desencadenar una importante subida.

El ETF de DOGE del gestor de activos suizo 21Shares fue añadido a la lista de la National Securities Clearing Corporation del DTCC bajo el símbolo TDOG.

Este paso procedimental coincide con la reciente presentación del formulario S-1 de Grayscale para un ETF al contado de Dogecoin.

Dogecoin (DOGE, 0,24 dólares), la mayor criptomoneda meme, ha experimentado recientemente una fuerte presión vendedora tras ser rechazada en los 0,30 dólares a mediados de septiembre.

Además, la caída generalizada del mercado criptográfico ha provocado una corrección del 20% desde los máximos mensuales, situando a DOGE en los 0,24 dólares actuales. Sin embargo, los expertos en criptomonedas consideran que la moneda meme podría experimentar pronto un cambio de tendencia desde estos niveles, preparándose para un repunte del 100% hasta los 0,50 dólares.

Un experto marca como objetivo los 0,50 dólares para el precio de DOGE

Pese a la corrección actual de Dogecoin y la presión vendedora, los analistas del mercado mantienen su optimismo respecto a esta criptomoneda meme. El analista criptográfico Ali Martinez señaló que los niveles actuales del precio de Dogecoin representan «una zona excelente para comprar» antes de una posible ruptura hacia los 0,50 dólares.

$DOGE/3-day#Dogecoin has a new 3-day candle today, poking through the upper line of the Gaussian Channel.

El gráfico anterior muestra que DOGE cotiza dentro de un patrón de canal ascendente que ha proporcionado un soporte consistente desde agosto de 2025. Para lograr una subida significativa, el precio de DOGE debe superar la resistencia situada en los 0,29 dólares.

Por su parte, Trader Tardigrade observó que el precio de Dogecoin ha formado una nueva vela de tres días, rompiendo por encima de la línea superior del Canal Gaussiano. Según este analista, si DOGE vuelve a situarse por encima del canal y cierra con un doji de mecha inferior larga, podría indicar el inicio de una subida significativa del precio. Según el gráfico compartido por el analista, espera que el precio de DOGE se dispare hasta 1,0 dólar.

El ETF de Dogecoin aparece en la lista del DTCC

En el último acontecimiento destacado, un ETF de Dogecoin del gestor de activos criptográficos suizo 21Shares ha sido añadido a la lista de la National Securities Clearing Corporation de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) bajo el símbolo TDOG. Esto ocurre justo cuando Grayscale presentó su formulario S-1 para un ETF al contado de Dogecoin.

La actualización del DTCC confirma que el ETF de DOGE de 21Shares ha sido autorizado para su cotización y liquidación. Se trata de un paso procedimental que suelen dar los emisores para garantizar la preparación operativa antes de la aprobación regulatoria. El DTCC actúa como el principal centro de compensación y liquidación para acciones y ETF estadounidenses.

Cabe señalar que la inclusión en la lista del DTCC no indica la aprobación regulatoria. Por tanto, la negociación solo podrá comenzar una vez que la SEC dé luz verde. A principios de septiembre, los ETF al contado de Solana (SOL, 219,2 dólares), Hedera (HBAR, 0,22 dólares) y XRP (XRP, 2,88 dólares) de Fidelity Investments y Canary Capital también fueron añadidos a la lista de compensación del DTCC.

