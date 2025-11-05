Una ballena ‘anti-CZ’ acumula 100 millones apostando en corto

Key Notes

Una ballena anónima ha obtenido más de 21 millones de dólares en beneficios no realizados por apostar contra los alcistas.

Ha estado operando en corto con ASTER, ETH, XRP, DOGE y PEPE.

El mercado cripto está presenciando otra jornada de baño de sangre.

Mientras todo el mundo se entusiasmaba con la publicación del fundador de Binance, Changpeng Zhao, un operador astuto, conocido como la «ballena anti-CZ» entre la comunidad, fue a contracorriente del ruido del mercado. Zhao publicó el 2 de noviembre que había acumulado más de 2 millones de tokens Aster (ASTER).

La comunidad cripto comenzó inmediatamente a elogiar el movimiento bajo la publicación de Zhao en X. Sin embargo, el entusiasmo no duró mucho.

Aster empezó a caer. El token ha bajado un 20,4% en las últimas 24 horas y cotiza a 0,84 dólares en el momento de escribir estas líneas. Su volumen de negociación se ha reducido a la mitad hasta los 1.300 millones de dólares.

A pesar del furor en torno a la publicación del fundador de Binance, la «ballena anti-CZ» fue en dirección opuesta al entusiasmo del mercado.

Supo interpretar el mercado

Los datos de Lookonchain muestran que el operador está viendo 21 millones de dólares en beneficios no realizados en su posición de ASTER en Hyperliquid, un exchange descentralizado de contratos perpetuos.

¿Qué sabía la ballena? Nadie lo sabe. Pero desde luego el operador no cayó en el miedo a perderse algo, también llamado FOMO.

Un influencer cripto que se hace llamar Joe calificó la apuesta «anti-CZ» como un movimiento «audaz».

Joe añadió que la ballena «leyó el mercado, no el entusiasmo», lo que le ha reportado aproximadamente 100 millones de dólares en beneficios netos mientras el mercado cripto en general se ha estado hundiendo en pérdidas.

El operador también ha estado operando en corto con Ethereum, XRP, Dogecoin y Pepe.

La capitalización del mercado cripto mundial ha caído un 3,75% en las últimas 24 horas y ronda los 3,46 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap. El sentimiento inversor cayó de nuevo a la zona de «miedo», situándose actualmente en 27.

Además, la corrección generalizada del mercado provocó más de 1,3 billones de dólares en liquidaciones durante el último día, según datos de CoinGlass. Casi 1.200 millones de dólares de las posiciones eliminadas pertenecen a posiciones largas.

Una de las razones, aparte de las condiciones macro, de la venta masiva podría ser el exploit de 120 millones de dólares a Balancer. El creador de mercado automatizado fue atacado el 3 de noviembre, según informó Coinspeaker.

