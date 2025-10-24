Una ballena de Bitcoin añade 140 millones en posiciones cortas

Key Notes

La ballena ha trasladado 5.352 BTC por valor de 600 millones de dólares a plataformas de intercambio desde el 11 de octubre, señalando un sentimiento bajista continuado.

Otro operador, apodado "ballena con información privilegiada de Trump", se benefició del desplome con posiciones cortas de 1.000 millones de dólares abiertas con un momento sospechosamente oportuno antes del acontecimiento.

Bitcoin cotiza a 108.079 dólares, con pérdidas semanales del 2,16%, mientras los inversores vigilan los movimientos de las grandes fortunas en busca de señales sobre la dirección del mercado.

Una ballena de Bitcoin que acertó de lleno con el desplome del 10 y 11 de octubre vuelve a apostar públicamente en contra de la criptomoneda mediante depósitos masivos y posiciones cortas abiertas. Según han informado analistas de cadena de bloques, la dirección identificada como BitcoinOG(1011) ha depositado recientemente otros 100 BTC en Kraken, con un valor de mercado aproximado de 10,81 millones de dólares, según datos de Lookonchain.

A fecha de 22 de octubre, esta ballena mantiene posiciones cortas abiertas por valor de 140 millones de dólares en Hyperliquid, una cifra considerable que sin embargo representa una reducción de 87 millones respecto a lo que tenía unas horas antes, según el historial de publicaciones de Lookonchain. De acuerdo con BeInCrypto, el precio de liquidación de esta ballena se situaba en 123.282 dólares antes del reciente desapalancamiento.

En conjunto, la ballena del «desplome del 10-11» ha depositado 5.352 BTC —alrededor de 600 millones de dólares— en plataformas de intercambio como Kraken, Binance, Coinbase e Hyperliquid desde el 11 de octubre.

Ballenas de Bitcoin y sospechas de información privilegiada

Otro gran operador, señalado como «ballena con información privilegiada de Trump» por Arkham Intelligence, también obtuvo ganancias del desplome del 10 y 11 de octubre con un momento sospechosamente preciso al abrir más de 1.000 millones de dólares en posiciones cortas contra Bitcoin y Ethereum justo antes del acontecimiento que provocó unas liquidaciones sin precedentes de 19.000 millones de dólares.

Los participantes del mercado con acceso a información privilegiada pueden aprovechar este conocimiento para realizar apuestas asimétricas y beneficiarse de ellas. Con un historial sospechoso de operaciones, otros inversores pueden empezar a copiar las operaciones de direcciones como BitcoinOG(1011) o la «ballena con información privilegiada de Trump», con la esperanza de beneficiarse de lo que consideran una apuesta asimétrica.

Lo curioso es que, si suficientes participantes del mercado replican estas operaciones, puede convertirse en una profecía autocumplida que influya enormemente en la evolución del precio.

Perspectivas actuales del mercado

Bitcoin cotiza actualmente a 108.079 dólares, con un volumen de 94.000 millones de dólares en las últimas 24 horas y pérdidas del 2,16% en los últimos siete días, mostrando una perspectiva bajista a corto plazo al no lograr alcanzar precios más elevados.

No obstante, inversores destacados del sector cripto como el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), consideran que el futuro es prometedor para la criptomoneda líder. De hecho, CZ ha predicho que Bitcoin acabará superando al oro en capitalización de mercado, a pesar del impresionante repunte del metal precioso la semana pasada.

