Una memecoin impulsa una campaña de donaciones de 3 millones de dólares para el proyecto educativo gratuito de CZ

Giggle Academy, la iniciativa educativa gratuita de Changpeng Zhao, consiguió 3 millones de dólares en donaciones de BNB apenas 36 horas después de abrirse al público.

Una sola memecoin fue responsable del 90% de los fondos iniciales, lo que llevó a Zhao a afirmar que ha "cambiado para siempre" su percepción sobre ellas.

Todos los fondos se rastrean en blockchain para garantizar la transparencia y se utilizarán para incentivar a los colaboradores, no para salarios, que Zhao cubrirá personalmente.

Giggle Academy, el nuevo proyecto educativo gratuito fundado por el exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ha recibido un importante respaldo de la comunidad, recaudando 3 millones de dólares en donaciones en las 36 horas posteriores a su lanzamiento público.

Los fondos se recogieron íntegramente en BNB (BNB, 1.022 dólares) y se gestionarán con total transparencia en blockchain.

Zhao anunció este hito el 23 de septiembre en una publicación en X (anteriormente Twitter), expresando su gratitud a la comunidad cripto. Confirmó que todos los gastos relacionados con el proyecto serán públicamente visibles en la cadena de bloques.

$3m #BNB donations received by @GiggleAcademy in 36 hours. 🤯 What a community!https://t.co/MwkY5zStLd All spendings will be tracked on-chain, and on the @GiggleAcademy website, with notes and purposes. Crypto could fund free education for all. https://t.co/Gaj7KzgqCg pic.twitter.com/2h7TjbngHA — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 23, 2025

Según Zhao, este enfoque demuestra cómo las criptomonedas pueden utilizarse para financiar iniciativas sociales importantes como la educación gratuita para todos.

Un impulso inesperado de una memecoin

En un giro sorprendente, Zhao reveló que la mayoría de la financiación inicial procedía de una fuente inesperada. Señaló que Giggle Academy recibió más de 1 millón de dólares en sus primeras 12 horas, y el 90% de esa cantidad se originó desde una sola memecoin.

El acontecimiento llevó a CZ a cambiar su postura sobre las memecoins, declarando el exdirector ejecutivo: «Esto cambiará para siempre mi percepción de las memecoins… ¡Las memecoins tienen utilidad!».

Admitió que no sabía quién había creado la moneda ni cómo estaba programado su contrato inteligente, pero expresó su agradecimiento por la considerable contribución. La donación pone de relieve un caso de uso único para las memecoins, que a menudo se consideran activos puramente especulativos.

Transparencia total y planes futuros

Este nuevo enfoque en una iniciativa sin ánimo de lucro llega en medio de recientes especulaciones sobre el regreso de CZ a Binance, aunque Zhao se ha comprometido a financiar personalmente los costes operativos de Giggle Academy.

Aclaró que los fondos donados no se utilizarán para pagar salarios de empleados o cubrir gastos de servidor, asegurándose de que apoyen directamente el crecimiento del proyecto y su capacidad para atraer creadores de contenido de calidad.

Según un comunicado del proyecto, todas las donaciones se emplearán para incentivar a los colaboradores, expandir el ecosistema y promocionar el contenido educativo de la plataforma mediante informes públicos regulares.

De cara al futuro, Zhao explicó que Giggle Academy no lanzará su propio token, manifestando su deseo de evitar complicar la plataforma educativa gratuita con tokenomics.

En su lugar, cree que el proyecto puede lograr sostenibilidad a largo plazo durante los próximos cinco a diez años a través de donaciones de su red de antiguos alumnos y del público en general.

