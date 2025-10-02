Uptober arranca con fuerza: el BTC apunta a los 125.000 dólares y el mercado cripto alcanza los 4 billones

El mes de Uptober arranca a toda máquina. Bitcoin vuelve a superar los 116.000 dólares e impulsa la capitalización cripto más allá de los 4 billones de dólares. De este modo, el apetito por el riesgo regresa, impulsado por los flujos de los ETF, señales macroeconómicas más suaves y una estacionalidad históricamente favorable.

Por qué el mercado se dispara desde octubre

Este miércoles por la mañana, el BTC cotiza en torno a los 116.400 dólares, con una subida cercana al 3%. Este repunte borra prácticamente todo el retroceso de las dos últimas semanas. Como resultado, la rentabilidad desde el 1 de enero sube aproximadamente un 25%, frente al 15% del viernes pasado.

Varios factores explican esta subida. En primer lugar, la demanda estructural vinculada a los ETF continúa absorbiendo oferta. Las instituciones se reposicionan. Además, el tono más acomodaticio de la Reserva Federal y la interrupción temporal de ciertas estadísticas estadounidenses alivian la presión macroeconómica. Por eso los arbitrajes vuelven hacia las criptomonedas.

En cuanto a los flujos, el mercado de derivados confirma la mejora del sentimiento. El sesgo delta 25 de Bitcoin retrocede aproximadamente un 55%, lo que muestra el descenso de la demanda de protección a la baja. Dicho de otro modo, los operadores consideran que el riesgo de caída es menos urgente. No obstante, esta confianza puede acelerar los movimientos: un repunte brusco ha desencadenado unos 60 millones de dólares en liquidaciones de posiciones cortas durante la sesión de Londres, lo que ha añadido combustible a la subida.

La dominancia del BTC se recupera del 57% al 59% tras superar los 114.000 dólares. Históricamente, este tipo de recuperación suele conducir a una estructura de mercado más sólida. Sin embargo, habrá que confirmar esta señal durante varias sesiones.

Por último, el clima de optimismo se refleja en los mercados de predicción. Las probabilidades se ajustan rápidamente al alza para el escenario de un Bitcoin por encima de los 125.000 dólares en lugar de un retorno hacia los 105.000 dólares.

Sigue leyendo sobre las nuevas criptomonedas de esta altseason

Lo que dicen los datos y el sentimiento del mercado

La estacionalidad desempeña un papel clave. Octubre figura, desde hace tiempo, entre los mejores meses de Bitcoin: probabilidad de cierre positivo en torno al 73% y ganancias medias cercanas al 27%. Así, cada «septiembre en verde» se ha prolongado, hasta ahora, con un mes de octubre ganador de al menos el 10%. Este sesgo estadístico no garantiza nada; sin embargo, moldea las expectativas y, por tanto, la toma de riesgos.

Más allá de octubre, el cuarto trimestre muestra una mediana de rendimiento superior al 50% durante los últimos doce años. En consecuencia, numerosos analistas hablan de una «operación de trimestre» más que de un simple movimiento especulativo de unos pocos días.

En el plano técnico, la zona de 114.000 y 116.000 dólares jugaba un papel de bisagra. Ahora cede, lo que abre un corredor hacia los 120.000 y 125.000 dólares, con un primer pivote intermedio en 118.500 dólares.

En cuanto a los riesgos, conviene vigilar tres aspectos. En primer lugar, un posible giro del dólar. En segundo lugar, un exceso de euforia en las mejores altcoins mientras la dominancia sube seguiría siendo una señal de prudencia. En tercer lugar, un exceso de apalancamiento reintroduciría fragilidad; de hecho, la sesión de liquidaciones de esta mañana recuerda la velocidad a la que se propaga el efecto dominó.

En resumen, los motores están alineados: flujos, macroeconomía y estacionalidad. No obstante, la gestión del riesgo debe seguir siendo prioritaria.