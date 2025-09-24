Vitalik Buterin respalda la red Base L2 de Coinbase: «Lo están haciendo de la manera correcta»

Key Notes

Vitalik Buterin ha respaldado la L2 Base de Coinbase, calificándola como un modelo para el escalado de Ethereum.

Subrayó que Base no es custodial y que los usuarios mantienen el control de sus fondos.

El equipo jurídico de Coinbase rechaza las afirmaciones de que los secuenciadores L2 deberían tratarse como exchanges.

El cofundador de Ethereum (ETH, 4.170 dólares), Vitalik Buterin, ha mostrado un firme apoyo a la red de Capa-2 de Coinbase, Base, describiéndola como un modelo de cómo deberían evolucionar las plataformas L2.

En medio de las preocupaciones sobre la centralización y la cuestión de si los secuenciadores L2 son similares a los exchanges, Buterin argumentó que Base mantiene la descentralización mientras mejora la experiencia del usuario.

Aclarando conceptos erróneos sobre las plataformas de Capa-2

Según Buterin, Base se apoya en la capa base segura de Ethereum para garantizar un funcionamiento no custodial, asegurando que los usuarios conserven el control de sus fondos en todo momento. El cofundador de Ethereum declaró:

Base is doing things the right way: an L2 on top of Ethereum, that uses its centralized features to provide stronger UX features, while still being tied into Ethereum's decentralized base layer for security. Base does not have custody over your funds, they cannot steal funds or… https://t.co/0EMdThg4gU — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 22, 2025

«Las L2 no son custodiales. Son extensiones de Ethereum, no servidores glorificados. La lógica de los contratos inteligentes en Ethereum L1 garantiza que los fondos de los usuarios permanezcan bajo control de L1, impidiendo el robo o la censura por parte de los operadores de L2».

Recalcó que incluso si un operador de L2 cesara su actividad, los usuarios seguirían pudiendo retirar sus activos directamente a través de Ethereum. Como resultado, Base cumple con los estándares de seguridad Fase 1 de la industria.

Debate regulatorio y la posición de Coinbase

La existencia de protocolos de Capa-2 ha generado debates regulatorios, especialmente después de que la comisionada de la SEC estadounidense, Hester Peirce, citara recientemente los riesgos potenciales de que los secuenciadores centralizados funcionen como exchanges.

Sin embargo, el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, rebatió esta perspectiva, afirmando que los secuenciadores son proveedores de infraestructura, no mercados de intercambio.

Estableció paralelismos con Amazon Web Services, añadiendo que, del mismo modo que AWS no se considera un exchange cuando aloja aplicaciones de intercambio, los secuenciadores L2 no deberían clasificarse como tales.

El camino hacia una mayor descentralización

El equipo directivo de Base también ha revelado planes preliminares para explorar un token nativo, marcando un giro estratégico hacia una descentralización más profunda.

El responsable de Protocolos de Coinbase, Jesse Pollak, explicó que un token podría ayudar a alinear incentivos y respaldar nuevos sistemas de gobernanza, aunque los detalles permanecen en fase exploratoria.

El consejero delegado Brian Armstrong aclaró que no se han establecido planes definitivos, pero que el equipo está manteniendo un diálogo abierto con la comunidad y los reguladores.

La red Base ya se ha convertido en la segunda Capa-2 más grande por valor total bloqueado, con cerca de 16.000 millones de dólares asegurados y más de 330 millones de transacciones procesadas solo en el último mes.

Con una potencial nueva criptomoneda y un entorno regulatorio favorable bajo la administración Trump, Base continúa destacando como una de las soluciones de escalado más significativas de Ethereum.

