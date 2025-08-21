Wall Street Pepe se dispara un 40% tras su debut en Solana

Key Notes

Un gran tenedor que vendió fuertemente el martes ya estaba de vuelta acumulando el miércoles, un movimiento que habla por sí mismo.

Wall Street Pepe (WEPE) ha incinerado más de 500 millones de tokens en Ethereum (ETH) mientras hace su debut oficial en Solana.

La quema está integrada en la mecánica de doble cadena de WEPE, diseñada para migrar gradualmente la oferta y presencia hacia la capital de las meme coins.

Cada asignación de SOL WEPE se compensa con una quema de ETH WEPE, reduciendo la oferta y sentando las bases para el eventual lanzamiento completo de la rana en Solana.

Esa quema de 500.000.000 tokens es un arranque espectacular, y no podría llegar en mejor momento. El giro hacia Solana solidifica la posición de WEPE en el epicentro de las meme coins, mientras sienta las bases para integraciones NFT más fluidas en el futuro.

Por ahora, la comunidad tiene su primera experiencia con la colección NFT de acuñación gratuita del 22 de agosto en Ethereum, un lanzamiento diseñado por el propio Ejército WEPE.

Fiel a su forma, la migración refleja el espíritu de WEPE: construido por la gente, para la gente. Los NFT fueron demandados por la comunidad, y ahora el movimiento de cadena en sí mismo muestra quién realmente lleva el timón.

En resumen, el Ejército tiene el control, y eso también se refleja en el aumento del 40,94% de WEPE en las últimas 24 horas.

¿Por qué Wall Street Pepe está quemando tokens WEPE?

El movimiento de Wall Street Pepe hacia Solana viene con un acto de equilibrio incorporado, donde el límite máximo de 200 mil millones de tokens WEPE permanece inalterado.

Este acto de equilibrio —las quemas de tokens— garantiza que los tenedores de ETH no se diluyan. De hecho, concentra el valor a través de la oferta fija, ya que, como se mencionó, cada nueva acuñación en Solana se compensa con una quema permanente en Ethereum.

Y desde el lanzamiento el martes, más de 500 millones de WEPE ya han sido comprados y quemados en Ethereum. Es la señal más clara hasta ahora de que la demanda de WEPE en Solana está alimentando una destrucción real de oferta en ETH.

Durante la fase actual de acceso anticipado, las compras con ETH activan automáticamente compra-y-quemas en tiempo real de WEPE en Ethereum. Las compras realizadas con SOL, USDC o tarjeta son compensadas por quemas programadas en el Evento de Generación de Tokens (TGE), cuando se acuña y distribuye por airdrop la cantidad equivalente de SOL WEPE.

Esto garantiza que la paridad entre ETH WEPE y SOL WEPE se mantenga intacta. Con los exchanges centralizados listando WEPE bajo un solo ticker, cualquier brecha de precio a corto plazo entre cadenas se nivela rápidamente por los traders mediante arbitraje.

Post-TGE, las mismas mecánicas continúan: cada asignación del lado de SOL siempre será neutralizada por quemas en vivo de ETH WEPE. El resultado es un sistema de oferta fija que preserva el valor para los tenedores mientras gradualmente traslada más liquidez y utilidad a Solana.

¿Los tokens no fungibles también se trasladarán pronto a Solana?

Como se mencionó, la primera colección NFT de la rana trajeada se lanza en Ethereum, manteniéndose fiel a la cadena donde nació WEPE.

Mientras la oferta de tokens comienza su migración a Solana, los NFT dan a los tenedores de ETH otra forma de representar la marca sin perderse la cultura.

La acuñación gratuita de 5.000 piezas se distribuye de la siguiente manera:

1.000 plazas para miembros del Chat Alpha

1.500 plazas para participantes de QuestN

1.000 plazas para activaciones comunitarias

1.000 plazas para asociaciones y colaboraciones entre comunidades

500 NFT reservados para la bóveda del equipo y recompensas futuras (por confirmar)

¿Qué los hace diferentes? Estos NFT fueron soñados por la propia comunidad como otra forma de presumir la lealtad a WEPE. Cada NFT desbloquea acceso al Chat Alpha, ventajas de círculo interno y eventos exclusivos, acercando aún más al ejército al proyecto.

La colección se lanza este viernes, y si estás en la lista blanca, tendrás una verdadera acuñación gratuita.

Y aunque este lanzamiento vive en Ethereum, el equipo ha insinuado que las futuras integraciones NFT —desde mecánicas gamificadas hasta herramientas con acceso por tokens— podrían eventualmente encontrar un hogar más fluido en los rieles más rápidos y económicos de Solana.

Así puedes asegurar tus asignaciones de SOL WEPE

La fase de acceso anticipado de WEPE (SOL) está activa, con asignaciones a precio de 0,001 dólares por token antes del TGE. Esto permite a los usuarios asegurar su WEPE basado en Solana antes del lanzamiento.

Las asignaciones se pueden conseguir usando ETH, SOL, USDT o USDC a través de su cartera favorita, incluyendo Best Wallet, frecuentemente clasificada entre las mejores carteras cripto del espacio.

También se admiten pagos con tarjeta. Después del TGE, los tenedores de ETH WEPE podrán intercambiar 1:1 por la versión de Solana sin coste.